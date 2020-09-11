Haluk Levent, sözünü tutarak Neslican Tay için anıt mezar yaptırıyor Şarkıcı Haluk Levent, geçtiğimiz sene kanserden yaşamını yitiren Neslican Tay için verdiği anıt mezar sözünü tuttu. Çalışmalara başladığını söyleyen Levent, ay sonunda Tay'ın mezarının bulunduğu Rize'ye gidecek.

Türkiye'nin, kansere karşı verdiği mücadeleyle tanıdığı 20 yaşındaki Neslican Tay, geçtiğimiz sene tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent ise Tay için verdiği anıt mezar sözünü tuttu.

ANIT MEZAR YAPILACAK

Kanserle verdiği güçlü mücadele ile tanınan Neslican'ın ölümünün ardından sanatçı Haluk Levent'in Bandırma konserini iptal edemediğini ve bu konserin geliriyle bir anıt mezar yaptıracağını açıklamasının ardından devreye Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy girdi. Marmara Belediye Başkanı Aksoy, yaptığı açıklamada, "Vefatından büyük üzüntü duyduğumuz kanserle mücadelesinde tüm Türkiye'ye örnek olan Neslican kızımızın anıt mezar yapımını Marmara mermeri kullanılarak yapmak istediğimizi sanatçımıza ilettik. Anıt mezar yapım işinde gönüllü olan heykeltıraş Hakan-Özlem Şengönül ile birlikte, Haluk Levent ile yaptığımız görüşmeler neticesinde çalışmalara başladık. Neslican kızımızın dik duruşuyla kararlılıkla yürüttüğü bu güçlü mücadelenin sol ayağını kaybeden bir güvercin sayesinde olduğunu belirten yazılarına istinaden anıt mezarda sembol olarak bir güvercin kullanılmasına karar verilerek çalışmaların devam ettirildiğini söyledi."

ÖLÜMÜNDEN 1 YIL SONRA SÖZÜNÜ YERİNE GETİRDİ

Yaptığı yardımlarla adından söz ettiren ve Neslican Tay'ın zor günlerinde yanında olan Haluk Levent, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Neslican Tay için anıt mezar sözümüz vardı. Anıt Mezar yapıldı. Eylül'ün sonunda Marmara Adalar Belediye Başkanı sayın Süleyman Aksoy, heykeltraşlarımız Hakan - Özlem Şengönül ve Neslican'ın ailesi ile birlikte Rize'de olacağız" dedi.

Sözünü tutan Levent, hayranlarından da tam not aldı.

ÖLÜMÜYLE YASA BOĞMUŞTU

Sosyal medyada, bir bacağının kesilmesine neden olan kansere karşı verdiği mücadeleyle tanınan 20 yaşındaki Neslican Tay, 20 Eylül'de bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Neslican Tay'ın Rize'deki cenaze törenine binlerce kişi akın etmişti. Ölüm haberini alan Haluk Levent ise tüm işlemler için elinden gelen desteği sağlamıştı.