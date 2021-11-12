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Haluk Levent, sesini kaybeden şarkıcı Tüdanya'ya yardım eli uzattı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Ahbap Derneği'nin kurucusu şarkıcı Haluk Levent, Star TV'de yayınlanan programında gırtlak kanserine yakalandığı için sesini kaybeden usta sanatçı Tüdanya'ya yardım edeceklerini söyledi. Levent'in kendisine yardımcı olacağını öğrenen Tüdanya ise gözyaşları hakim olamadı.

80'li yıllarda adından söz ettiren ve Seni Sevmeyen Ölsün isimli şarkısıyla hafızalara kazınan sanatçı Tüdanya, gırtlak kanserine yakalanarak sesini kaybetmişti. Yaşamını İzmir'de sürdüren 60 yaşındaki şarkıcının yardımına ise Haluk Levent yetişti.

TÜDANYA'NIN BORÇLARINI ÖDEYECEKLER

Ahbap Derneği'nin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent, Star TV'de Haluk Levent'le Yeniden isimli program yapmaya başladı. Yardıma ihtiyacı olan insanlar için programında bağış toplayan Levent, şarkıcının borçları için de harekete geçti. Şarkıcı, Tüdanya'nın ev sorununu çözeceklerini, borçları da sanatçı dostlarıyla kendi aralarında para toplayarak halledeceklerini belirtti.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Haluk Levent'in kendisine yardımcı olacağını öğrenen Tüdanya ise görüntülü olarak yayına bağlandı. Kendisine uzanan yardım eli karşısında duygularına hakim olamayan usta sanatçı, gözyaşlarına hakim olamadı.

Haluk Levent, sesini kaybeden şarkıcı Tüdanya'ya yardım eli uzattı

Sevilen şarkıcı Haluk Levent, Tüdanya'nın dillerden düşmeyen Seni Sevmeyen Ölsün şarkısını okumayı da ihmal etmedi.

Seni Sevmeyen Ölsün şarkısıyla bilinen Tüdanya, gırtlak kanserine yakalanınca sesini kaybettiSeni Sevmeyen Ölsün şarkısıyla bilinen Tüdanya, gırtlak kanserine yakalanınca sesini kaybetti

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Ecem Altan
Ecem Altan
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Haluk Levent, Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların nerede kullanıldığını kuruşu kuruşuna açıkladı

Haluk Levent, Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların nerede kullanıldığını kuruşu kuruşuna açıkladı
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Yorumlar (1)
İHSAN KUL :Sağlıklı ve meşhur iken kazandıklarını har vurup harman savuruyorlar,kendilerine layık görmeyip kenar semtte bile olsa bir ev almıyorlar,lüks evleride akşam kazanıp sabah yedikleri için alamıyorlar,sigortalarını yatırıp emekli olmuyorlar yaşlanıp artık iş bulamayınca da mazlum olduklarını söyleyip insanların emekleri ile kazandıklarından yardım talep ediyorlar,bir işçi bir küçük memurun kazancının bir kaç katını kazanırken hayatın hep böyle gideceğini zannedenler bir gün o gelir sonlanacaktır
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