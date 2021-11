Haluk Levent kaç yaşında? Haluk Levent kimdir, aslen nereli? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.

HALUK LEVENT KİMDİR?

Haluk Levent Acil ya da bilinen adıyla Haluk Levent ( 26 Kasım 1968, Yüreğir, Adana), Türk rock şarkıcısı. Dokuz kardeşin sekizincisi olan Haluk Levent, ailesinin Nusayri olduğunu fakat Arap olmadıklarını ifade etmektedir.İlkokulu Sabancı İlköğretim Okulu'nda okudu.

Sanatçı, 26 Kasım 1968 tarihinde Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Yamaçlı mahallesinde dünyaya geldi. İlkokulu Sabancı İlköğretim Okulunda okudu. Adana Atatürk Lisesinden mezun oldu. Sonra sırasıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği, Ankara Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü ve Ankara Üniversitesi Muhasebe bölümünde kısa zamanlar öğrencilik yaptı. Üniversite giriş sınavlarını kazanıyordu ama eğitimini istikrarlı bir şekilde ilerletemiyordu. Bu durumda ailesinin maddi sıkıntıları da önemli bir rol oynuyordu.

Sınavlarla geçen bu yıllar içinde ticaretle uğraşan Haluk Levent, başarısız bir ticaret adamı olarak Adana'dan ayrıldı. İlk albümünün "Yollarda" adını alması da bu günlerdeki deneyimlerin sebebidir. 1992 yılında İstanbul'a geldi. Ortaköy'de çeşitli barlarda çalıştı. Yıldıray Gürgen ile tanıştı. 1990'da başladığı albüm çalışmaları sonrası 1993 Temmuz'unda Yollarda albümünü çıkarttı. Bu albüm aynı zamanda Anadolu rock müziğinin ortaya çıktığı 70'lerden sonra ikinci yükseliş döneminin ilk eserlerindendir. Aynı yıl Moğollar da 20 yıl aradan sonra yeni bir albüm çıkartmıştır.Yine 1996'nın hemen sonunda Arkadaş albümü piyasaya çıktı. Bu albümle sanatçı, Anadolu rock müziğin müzikal anlamda en başarılı örneklerinden birine imza atmıştır. Mektup albümünü çıkarttı. Kedi Köprüsü adlı ilk kitabını yazdı.

1998 Eylül'ünde Yine Ayrılık albümünü çıkarttı ve askere gitti. Bütün Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da konserler verdi. 1999 depreminin ardından İzmit'te kurulan çadır kentlerde bizzat çalışıp çadırlar kurdu. Depremzedeler yararına konserler verdi. Askerdeyken izin günlerinin hepsini stüdyoda geçirdi.Ayrıca ikinci deneme kitabı olan Moritos'un Düşleri'ni yayımladı. Türkiye'de en çok konser veren sanatçıların başında gelen Haluk Levent, bu konserlerin çok önemli bir kısmından para almamış, konserin gelirini ihtiyacı olan hastalara vakfetmiştir. Yardımsever Rock'çı tanımının yakıştırılması bu sebeptendir. Haluk Levent, Ela adında bir kız çocuğuna sahiptir.

Sanat yaşamına on iki albüm, on bin konser, iki kitap yüzlerce ödül, yardım konserleri, iki tane rekor konser (on iki saatlik), onlarca çevre davası sığdırdı. 2010­'un son aylarında Hacivat Karagöz adlı albümünü çıkardı. Sanal âlemde izlenme rekorları kırdı ama kaset-CD satışlarında bu oran görülmedi. 2014 yılının Şubat ayında Dostane isimli albümünü çıkardı.

Haluk Levent'in yaklaşık 3 yıl önce (2017) platform adı altında faaliyete başlattığı ve ardından dernekleşen "Ahbap" adlı dernek, öğrencilere burs, medikal cihaz ve ilaç temini, çeşitli yardım, etkinlik, kan ve kök hücre kampanyası ve eğitim faaliyeti düzenlemektedir.

ALBÜMLERİ

Yollarda/ Bu Ateş Sönmez (Prestij Müzik) (1993)

Bir Gece Vakti (Prestij Müzik) (1995)

Arkadaş (Prestij Müzik) (1996)

Mektup (Prestij Müzik) (1997)

Yine Ayrılık (Prestij Müzik) (1998)

www.leyla.com (Prestij Müzik) (2000)

Kral Çıplak (Prestij Müzik) (2001)

Bir Erkeğin Günlüğü (Popüler Müzik) (2002)

Özel Canlı İstanbul Konseri (Popüler Müzik) (2003)

Türkiye Turnesi 2003 (Popüler Müzik) (2003)

Aç Pencereni (Belis-Seyhan Müzik) (2004)

Annemin Türküleri (DMC) (2005)

Akşam Üstü (Mod Müzik-Ozan Video) (2006)

Karagöz ve Hacivat (Mod Müzik) (2010)

Trilogy (Süper Müzik Yapım) (2010)

Dostane (DNK Müzik) (2014)

Best of Konserler (Süper Müzik Yapım) (2015)

Tam Bana Göre (Pasaj Müzik & Garaj Müzik) (2019)

