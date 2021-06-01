Haluk Levent, çalışmadıkları için "Perişanız" diyen müzisyenlerin faturalarını ödemek için çağrı yaptı
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Haluk Levent, çalışmadıkları için "Perişanız" diyen müzisyenlerin faturalarını ödemek için çağrı yaptı

Haluk Levent, çalışmadıkları için 'Perişanız' diyen müzisyenlerin faturalarını ödemek için çağrı yaptı
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Haluk Levent, kademeli normalleşme tedbirlerinden sonra "Geçinemiyoruz" diyerek isyan eden müzisyenler için harekete geçti. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda çalışamayan müzisyenlere seslenen şarkıcı, "Ödenmemiş su, elektrik ve doğal gaz faturanız varsa bize başvurun" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam yaptığı açıklamada kademeli normalleşmenin detaylarını anlattı. Mekanların açılmamasına tepki gösteren ünlü isimler ise sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak "Geçinemiyoruz" diyerek isyan etti. Ünlü isimlerin isyanlarına sessiz kalamayan Haluk Levent ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda çağrıda bulundu.

"400 TL'YE KADAR OLAN FATURALARINIZI ÖDEYECEĞİZ"

Geçinemeyen müzisyenlere seslenen Levent, "Müzisyenler! Ödenmemiş su, elektrik ve doğalgaz faturanız varsa bizlere başvuru yapın. 400 TL'ye kadar olan faturalarınızı ödeyeceğiz. (Bugün Saat 14.30 da başvuru açacağız) Ayrıca bir heyet oluşturup kalıcı bir çözüm için Ankara'ya gideceğiz. Hepimiz zor durumdayız" ifadelerini kullandı.

Haluk Levent, çalışmadıkları için 'Perişanız' diyen müzisyenlerin faturalarını ödemek için çağrı yaptı
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu

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Haluk Levent, çalışmadıkları için "Perişanız" diyen müzisyenlerin faturalarını ödemek için çağrı yaptı - Haberler Magazin
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