Haluk Levent, çalışmadıkları için "Perişanız" diyen müzisyenlerin faturalarını ödemek için çağrı yaptı

Haluk Levent, kademeli normalleşme tedbirlerinden sonra "Geçinemiyoruz" diyerek isyan eden müzisyenler için harekete geçti. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda çalışamayan müzisyenlere seslenen şarkıcı, "Ödenmemiş su, elektrik ve doğal gaz faturanız varsa bize başvurun" dedi.