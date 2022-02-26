Haluk Levent, Ahbap derneği aracılığıyla savaşla mücadele eden Ukrayna'ya 5 yardım tırı gönderecek

Rus ve Ukrayna arasındaki savaş her geçen gün şiddetlenerek artıyor. Ahbap derneğinin kurucusu şarkıcı Haluk Levent ise işgal altındaki Ukrayna için harekete geçti.

5 YARDIM TIRI GÖNDERECEKLER

Twitter hesabından paylaşım yapan Haluk Levent, Ukrayna için 5 yardım tırı göndereceklerini söyledi. Şarkıcı paylaşımında "Ahbaplar olarak Ukrayna'ya 5 tır insani yardım kararı aldık. Yardım malzemesi taşıyan TIR'lar 2-3 gün içinde yola çıkacak. Bu yardımlar derneğe yapılan bağışlardan karşılanmayacak. Tamamı hayırseverler tarafından karşılanıyor. Ama 'çorbada benim de tuzum olsun' diyenler varsa dernek hesabına bağış yapıp 'Ukrayna için' açıklama yapabilir" dedi.

"DEVLETİN YARDIM KURUMLARI İLE DAYANIŞMA HALİNDEYİZ"

Haluk Levent açıklamasının devamında ise "Yorum yaparken Ahbap'ı devletin kurumları ile yarıştırmayalım. Kaç kez yazdık. Devletin yardım kurumları ile dayanışma halindeyiz. AFAD ile de işbirliği protokolümüz var. Ukrayna'ya gidecek TIR'lar ancak devlet desteği ile gider. 5 TIR teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.