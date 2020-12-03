Haluk Bilginer, Exxen'in 'Şeref Bey' dizisiyle ekranlara dönüyor

Acun Ilıcalı'nın yılbaşında yayına başlatacağı ve uzun vadede 4 milyon abone hedeflediği Exxen adlı dijital platformunun prestij projesi 'Şeref Bey'in çekimleri başladı. Yönetmenliğini Onur Ünlü'nün, senaryo danışmanlığını Ali Atay'ın üstlendiği komedi dizisinde Emmy ödüllü Haluk Bilginer başrol oynayacak.

Göz dolduran oyunculuk performansıyla Emmy ödüllerine layık görülen usta oyuncu Haluk Bilginer, Acun Ilıcalı'nın yeni dizisiyle tekrardan ekranlara dönüş yapıyor.

Masum ve Şahsiyet dizi projelerinde takdire şayan başarısıyla adından söz ettiren Haluk Bilginer, Acun Ilıcalı'nın teklifini kabul ederek Şeref Bey yapımıyla sevenleriyle buluşacak. Medya patronu Acun Ilıcalı tarafından oluşturularak 2021 yılı itibariyle üretilen içeriklerin yayına girmeye başlayacağı Exxen'de boy gösterecek olan Haluk Bilginer'in komedi dizisi Şeref Bey toplamda on bölüm olacak.

DİZİ MART AYINDA YAYINLANMAYA BAŞLAYACAK

Onur Ünlü'nün yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu da Yusuf Reha Alp'in yazdığı dizinin, senaryo danışmanlığını ise oyuncu ve yönetmen Ali Atay üstleniyor. 10 bölüm olarak çekilecek komedi dizisinde Haluk Bilginer, Devrim Yakut, Serhat Kılıç, Songül Öden, Ahmet Rıfat Şungar, Ertan Saban, Beyti Engin ve Şükran Ovalı rol alıyor.

Dizinin çekimleri tamamlanır tamamlanmaz yeni yılın mart ayında yayınlanması bekleniyor.