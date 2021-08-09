Halsey, Türkçeyi ilerletti: Tombalak bebe!

Ünlü şarkıcının "Evet... İşte böyle bir şeye benziyor" diye yazdığı paylaşımına sevgilisi Alev Aydın'dan "That tombiş life" (Bu tombiş hayat) yorumu geldi.

Ünlü şarkıcının "Evet... İşte böyle bir şeye benziyor" diye yazdığı paylaşımına sevgilisi Alev Aydın'dan "That tombiş life" (Bu tombiş hayat) yorumu geldi.

'TOMBALAK BEBE'

Buna Halsey de "Tombalak bebe" yazarak yanıt verdi.Bir süre önce Türkçe öğrenmeye başladığını açıklayan Halsey'in bu yanıtına Türk takipçilerinden de çok sayıda yorum geldi. Ünlü şarkıcının Türk takipçileri Alev Aydın ile Halsey'e ne kadar tatlı olduklarını belirten yorumlar yazdı.

HAMİLELİĞİNİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan Halsey, bu yılın başında Türk sevgilisi Alev Aydın'dan bir bebek beklediğini duyurmuştu. 26 yaşındaki Halsey, Türk sevgilisi, senaryo yazarı Alev Aydın'dan bir bebek beklediğini bir Instagram paylaşımıyla duyurdu. Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan şarkıcı bir dizi fotoğrafını "Sürpriz" mesajıyla birlikte paylaştı. Halsey ile 2019 yılından bu yana birlikte olduğu belirtilen Alev Aydın, Small Shots (2017), Controller and HipMen: Los Angeles (2017 filmlerinin senaristi olarak biliniyor.

YÜZDE 11 TÜRK ÇIKTI

Müzik dünyasında gerçek adı yerine Halsey'i kullanan ünlü şarkıcı, 18 yaşındayken maddi zorluklarla karşılaştı ve müzik onun için para kazanmanın bir yolu oldu. Kısa bir süre önce Türkiye'ye gelen Halsey, yaptırdığı DNA testinde de yüzde 11 Türk çıktığını duyurmuştu. Halsey, bunun ardından bir yandan Türkçe öğrenmeye bir yandan da baklava yapmaya çalıştığını da sosyal medyadan ilan etmişti. Halsey, anne tarafından İtalyan, Macar, İrlandalı ve baba tarafından Afrika-Amerika kökenli.

'MÜTEŞEKKİRİM'

Alev Aydın ile Halsey'in bebeği Ender Ridley, 14 Temmuz'da dünyaya geldi. Çift, mutlu haberi birkaç gün sonra sosyal medya hesaplarından duyurdu. Halsey, sevgilisi Alev Aydın ve Ender Ridley ile çekilen fotoğrafını "Halsey, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Müteşekkirim. En "nadir" ve öforik doğum için. Aşktan güç almış" notuyla duyurdu.

HEM NOEL'İ HEM RAMAZAN'I KUTLAYACAK

Hamilelik sürecini sık sık sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz hafta Allure Dergisi'ne konuştu. Samimi açıklamalarda bulunan Halsey, "Çocuğumuz siyahi bir büyükbaba ile Türk büyükbabaya sahip olacak. Hem Noel'i hem de Ramazan'ı yaşayacak" dedi.

AŞK BÖYLE BAŞLADI

2018 yılında Sony Pictures ile hayatını anlatan bir film geliştirmek için ortaklık kuran Halsey, Aydın'ın senaryoyu yazması için işe alındığını ve bu süreçte aşık olduklarını söyledi. Ünlü şarkıcı, "Alev ve ben dört yıldır gerçekten iyi arkadaşız. ve yıldızlar hizaya girdiğinde ilişkimiz romantikleşti. İkimizin de 'Aman Tanrım! Sen benim olduğum kişisin' dediğimiz çok açıktı" dedi.

Kaynak: Hürriyet