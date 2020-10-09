Halsey Türk mü? Halsey'in Türkçe tweetleri neler? Halsey'in bardağı olay oldu!
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Halsey Türk mü? Halsey'in Türkçe tweetleri neler? Halsey'in bardağı olay oldu!

09.10.2020 15:10 | Son Güncelleme: 09.10.2020 15:34
Halsey Türk mü? Halsey'in Türkçe tweetleri neler? Halsey'in bardağı olay oldu!

Macaristan asıllı ünlü şarkıcı Halsey, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla sık sık konuşuluyor. Yeniden Türkiye gündemine oturan Halsey Türk mü? Halsey ne dedi? Halsey'in bardağı olay oldu!

HALSEY TÜRK MÜ?

Aslen Macar olan Halsey, sosyal medya hesabından sık sık Türk kültürüne ait paylaşımlarda bulunuyor. Baklava fotoğrafı koyarak "Yavaş Yavaş ev baklavasında ustalaşıyorum." notunu düşen Halsey'in Türk olup olmadığı merak ediliyor.

Fotoğrafı gören hayranları Halsey'e Türkiye'de baklava yemelerini önerdi. Bunun üzerine ünlü şarkıcı, DNA'sında %11 oranında Türklük olduğunu ifade etti. Halsey ayrıca, Türkçe öğrenmeye başladığını da söylemişti.

Ünlü şarkıcı bu durum hakkında şunları söyledi: "Macar asıllı olduğumu düşünerek büyüdüm. Sonra DNA testi yaptırdım ve pek de Macar olmadığımı, aslında Türk olduğumu gördüm. Sadece yüzde 11'lik bir oran ama baklavayı sevmeme yetiyor".

Halsey Türk mü? Halsey'in Türkçe tweetleri neler? Halsey'in bardağı olay oldu!

HALSEY'İN BARDAĞI

Son olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşım çok konuşulan Halsey, Uykusuz dergisine ait bir bardağı paylaştı. Bardağın arkasında bulunan kristal şekerlik ve şeker tutma maşası da hayranları tarafından Halsey'in Türkiye'de olduğuna dair iddiaları ortaya çıkardı.

Halsey'in çok konuşulan bardağı ve arkasındaki şekerlik:

Halsey Türk mü? Halsey'in Türkçe tweetleri neler? Halsey'in bardağı olay oldu!

HALSEY'İN TÜRKÇE TWEETLERİ

Halsey Türk mü? Halsey'in Türkçe tweetleri neler? Halsey'in bardağı olay oldu!
Halsey Türk mü? Halsey'in Türkçe tweetleri neler? Halsey'in bardağı olay oldu!

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