Halsey'in çocuğu, Giresun nüfusuna mı kayıtlı olacak?
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Halsey'in çocuğu, Giresun nüfusuna mı kayıtlı olacak?

28.01.2021 14:07 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:12
Halsey'in çocuğu, Giresun nüfusuna mı kayıtlı olacak?

Halsey'in bebeğinin babasının ABD'de büyüyen ve orada yaşayan senarist ve oyuncu Alev Aydın olduğu ortaya çıktı.

Halsey'in bebeğinin babasının ABD'de büyüyen ve orada yaşayan senarist ve oyuncu Alev Aydın olduğu ortaya çıktı. Halsey, kısa bir süre önce İstanbul'a gelmiş ve sadece turistik noktaları değil, kentte en azından bir süre yaşayanların bilebileceği yerleri de gezmişti. Bu durum da ünlü şarkıcıyı kimin gezdirdiğinin merak edilmesine yol açmıştı. Sonunda Halsey'in yaptığı sosyal medya paylaşımıyla Alev Aydın olduğu ortaya çıkmıştı.Aydın ile Halsey'in uzun zamandır arkadaş olduğu kısa süredir de romantik bir ilişki yaşadıkları ortaya çıktı. Alev Aydın, bebeğin babası olduğunu hem Halsey'in paylaşımına yorum yaparak hem de kendi sosyal medya sayfasında ünlü şarkıcının paylaşımına yer vererek gözler önüne serdi. O andan itibaren de Halsey'in Türk hayranları Alev Aydın'ın Instagram sayfasına kelimenin tam anlamıyla akın etti.Alev Aydın hakkında Small Shots (2017), Controller and HipMen: Los Angeles (2017 filmlerinin senaristi olduğu dışında çok kapsamlı bir bilgi bulunmuyor. Aydın'ın sosyal medya paylaşımlarına bakıldığında da büyük olasılıkla Giresun kökenli olduğu anlaşılıyor.İşte bu durum, hamilelik haberinin duyulmasından sonra Halsey'in Türk hayranlarının Aydın'ın Instagram sayfasına girip bütün eski paylaşımlarına yorum yapmalarına da neden oldu. Bunlar arasında çifti tebrik edenler olduğu gibi esprili yorumlar yapanlar da oldu.Bir Instagram kullanıcısı "Halsey'in gerçek adını kullanarak "Ashley'i kolbastı oynarken düşünüyorum şu an" diye yazarken bir başkası "Halsey, Giresun meydanda konser vermesin mi?" diye yazdı.Bir başkası da "Halsey' i getirip fındık toplatması yok mu" diye esprili bir yorum yaptı. Alev Aydın'ın Instagram paylaşımlarına yorum yapan bir kullanıcı da " Ne yani Halsey'in çocuğunun kütüğü Giresun mu olacak? Kadere bak" diye azdı.Bu arada paylaşımlarına bakılırsa Alev Aydın, annesini 2014 yılında genç yaşta kaybetti. Anneannesini de geçen yıl kaybetti. Genç adam, bu konularda hissettiklerini de annesinin ve anneannesinin fotoğraflarını paylaşarak dile getirdi.Halsey'in "Sürpriz" mesajıyla hamileliğini ilan ettiği paylaşımı da ünlü şarkıcının geçmişte yaşadığı trajik bir olayı gündeme getirdi. Halsey, şişmeye başlayan karnını gözler önüne seren o pozlarında gökkuşağı renginde bir bikini üstü giymişti. Ayrıca sürpriz kelimesinin hemen yanında bir biberon, bir bebek ve bir de gökkuşağı ikonu vardı. İşte trajedi de o gökkuşağı ikonunda gizli.Bu gökkuşağı ikonu, geçmişte hamile kalan ancak bebeklerini düşüren kadınların daha sonra sağlıklı bir bebek dünyaya getirmek anlamına geliyor. Yani bir anlamda karanlık ve fırtınalı bir dönemin ardından ortaya çıkan gökkuşağı, yeni ve mutlu bir başlangıcı ifade ediyor.Halsey, 2015 yılında hamile kalmış ancak bir sahne performansı sırasında bebeğini düşürmüştü. Üç yıl sonra katıldığı bir sohbet programında da karşısındaki genç dinleyiciler kendisini seyrederken bebeğini düşürdüğünü ve hiçbir şey olmamış gibi konsere devam etmek zorunda kaldığını anlatmıştı.

Kaynak: Hürriyet

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