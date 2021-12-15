Halo Infinite turnuvasında hile kullanan oyuncunun hesabı askıya alındı

Sentinels oyuncusu, eşleştirme yaparken belirli sunucuları değerlendirmeden kaldıran bir yöntem olan "geofiltering" kullanmakla suçlandı. Halo Infinite, tüm oyuncular için kullanılacak en iyi sunucuyu otomatik olarak belirlerken, bunları coğrafi filtre ile kaldırmak, oyuncular için anormal derece yüksek ping ile karşılaşmanın yanı sıra bağlantı kopmalarının da yaşanmasına sebep olmaktadır.

Şikayetler, Sentinels'in 1 ve 2 Aralık'ta gerçekleşen North America Kickoff Qalifier'daki final maçından sonra rakip oyunculardan yapıldı ve bağlantı sorunları nedeniyle dört saatlik bir gecikme yaşandı. HCS yetkilileri Royal2'nin kayıtlarını araştırdılar ve yedi ABD sunucusundan sadece birinin mevcut olduğunu keşfettiler.

ROYALE2 SUÇLAMALAR HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

Royale2, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi, "Halo Infinite'in lansmanı sırasında, merkezi sunucu ile aşırı yüksek ping yaşıyordum. Ayarlarımı batı kıyısı sunucusunu kullanacak şekilde değiştirdim, ancak NA Kickoff Qualifier için kapatamadım. Bu, dün geceki Esports Arena turnuvasından önce düzeltilmiş olsa da, gözden kaçırmamın eleme için neden olduğu sorunları anlıyorum. Bu kararın yaratacağı etkinin gerçekten farkında değildim ve bunun için çok üzgünüm ve hayranlarımdan özür dilerim ve takım arkadaşlarıma Raleigh'de bol şans diliyorum."

TURNUVADAN UZAKLAŞTIRILDI

Royal2'nun bu yöntemi 26 Kasım – 3 Aralık tarihleri arasında kullanmakta olduğu ve yetkililerin bunu dosyalarında değişiklik ve HCS kurallarını doğrudan ihlal olarak ilan ettiği tespit edildi. Royal2, 28 Ocak 2022'ye kadar askıya alındı. Yetkililer ayrıca Sentinels'in şampiyonaya yerleştirilmesini de iptal edildi ve puanları düşürüldü.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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