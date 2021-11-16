Halo Infinite'in Ücretsiz Çok Oyunculu Modu Erkenden Çıktı

Birkaç gün önce ortaya çıkan söylentiler doğrulandı: Halo Infinite'in ücretsiz çok oyunculu modu planlanandan erken çıkış yaptı.

15 Kasım akşamı düzenlenen Xbox'ın 20. Yıl Dönümü yayını esnasında sürpriz bir duyuru gerçekleşti. Microsoft, Halo Infinite'in çok oyunculu modu beta süreciyle erkenden çıktı. PC ve Xbox konsolları için Micosoft Store üzerinden ücretsiz olarak indirilip oynanabiliyor.

Geliştirici stüdyo 343 Industries, Halo Infinite'i "beta" olarak erkenden yayınlamanın arkasındaki nedeni 8 Aralık olarak planlanan tam sürüm çıkış tarihinden önce "tüm sistemlerin hazır olduğundan emin olmak" şeklinde açıklıyor.

Böylece beta sürecinin çıkışıyla beraber Halo Infinite'in online modu için 1. Sezon resmen başlamış oldu. Bu bağlamda, ilk sezon normalde planlanandan daha uzun sürecek ve 2022'nin Mayıs ayında sona erecek. Bu esnada stüdyo "Sezon 2'nin yüksek kalite çıtasına ulaştığından emin olacak ve ekibin sağlıklı bir şekilde Sezon 2'nin geliştirme sürecini tamamlaması sağlanacak"

İlk sezonun Battle Pass içeriği bugünden itibaren erişilebilir olurken, kilidi açılan içerikler 8 Aralık'tan sonra da kullanılmaya devam edilebilecek. Ayrıca 8 Aralık için planlanan tüm haritalar ve modlar da betada oynanabilir olacak.

Halo Infinite Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC ve xCloud üzerinden oynanabilir durumda. Betaya erişmeyen ve oyuna giriş yaparken mavi ekranda takılı kalan kullanıcıların konsolu yeninden başlatması öneriliyor.

Öte yandan, Halo Infinite için tek kişilik hikaye modu da bulunuyor. Ancak bu mod 8 Aralık'ta erişime açılacak.

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