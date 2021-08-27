Halo Infinite'in PC sistem gereksinimleri açıklandı
Merakla beklenen oyunun multiplayer modu ücretsiz olacak
8 Aralık 2021 Çarşamba günü piyasaya sürülmesi planlanan yılın en çok beklenen birincil şahıs aksiyon-nişancı oyunu Halo Infinte için PC açıklandı. Playstation konsollarında yer almayacak Halo Infinite'i Steam üzerinden 299 TL karşılığında ön sipariş verebilirsiniz.
Oyunun Co-Op ve Forge modunun çıkış yaptıktan sonra geleceğini hatırlatalım. Daha çok multiplayer ve hikaye moduna odaklanacak Halo Infinite, PC tarafında ultra geniş ekran (21: 9 - 32: 9) boy oranı ve cross-play desteğini barındıracak. Oyunun multiplayer modu herkes için ücretsiz olacak.
Halo Infinite minimum sistem gereksinimleri:
İşletim sistemi: Windows 10
İşlemci: AMD FX-8370 — Intel i5-4440
Hafıza: 8 GB RAM
Ekran kartı: AMD RX 570 or Nvidia GTX 1050 Ti
DirectX: 12
Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
Önerilen sistem gereksinimleri:
İşletim sistemi: Windows 10
İşlemci: AMD Ryzen 7 3700X — Intel i7-9700k
Hafıza: 16 GB RAM
Ekran kartı: Radeon RX 5700 XT — Nvidia RTX 2070
DirectX: 12
Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
Kaynak: Playerbros