Halo Infinite'in PC sistem gereksinimleri açıklandı

Merakla beklenen oyunun multiplayer modu ücretsiz olacak

8 Aralık 2021 Çarşamba günü piyasaya sürülmesi planlanan yılın en çok beklenen birincil şahıs aksiyon-nişancı oyunu Halo Infinte için PC açıklandı. Playstation konsollarında yer almayacak Halo Infinite'i Steam üzerinden 299 TL karşılığında ön sipariş verebilirsiniz.

Oyunun Co-Op ve Forge modunun çıkış yaptıktan sonra geleceğini hatırlatalım. Daha çok multiplayer ve hikaye moduna odaklanacak Halo Infinite, PC tarafında ultra geniş ekran (21: 9 - 32: 9) boy oranı ve cross-play desteğini barındıracak. Oyunun multiplayer modu herkes için ücretsiz olacak.

Halo Infinite minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 10

İşlemci: AMD FX-8370 — Intel i5-4440

Hafıza: 8 GB RAM

Ekran kartı: AMD RX 570 or Nvidia GTX 1050 Ti

DirectX: 12

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 10

İşlemci: AMD Ryzen 7 3700X — Intel i7-9700k

Hafıza: 16 GB RAM

Ekran kartı: Radeon RX 5700 XT — Nvidia RTX 2070

DirectX: 12

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Kaynak: Playerbros