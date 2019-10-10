Halle saldırısı: "Aşırı sağ yeni bir nitelik kazandı"

10.10.2019 11:57

Almanya'nın Halle kentinde aşırı sağcı bir Alman'ın düzenlediği saldırıya tepkiler sürüyor. Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Schuster, aşırı sağcılığı destekleyen siyasi gelişmeler gözlemlediklerini belirtti.Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletininin Halle kentinde Çarşamba günü silahlı bir kişinin bir sinagog önünde iki kişiyi öldürmesine tepkiler sürüyor.



Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster, bu saldırı ile "Almanya'da aşırı sağcılığın yeni bir nitelik" kazandığını söyledi. Deutschlandfunk radyosuna konuşan Schuster, sinagogu hedef alan bu saldırının Almanya'daki Yahudiler arasında kaygı yarattığını da sözlerine ekledi. Schuster, Almanya'daki aşırı sağcılığı destekleyen siyasi gelişmeler gözlemlediklerini belirterek, bu nedenle de böyle bir eylemin şaşırtıcı olmadığını ifade etti. Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, bu eylemde sağ popülist Almanya için Alternatif'nin (AfD) de sorumluluğu olduğunu söyledi. Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Herrmann, AfD'li siyasetçi Björn Höcke gibi politikacıların Almanya'da antisemitizmi yaydığını savundu.



Halle'deki saldırının ardından bugün Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in bugün şehri ziyaret etmesi bekleniyor. İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in de bugün Halle'ye gidecek.



Soruşturma sürüyor



Saldırının ardından başlatılan soruşturma da sürüyor. Federal Savcılıktan Perşembe sabahı yapılan açıklamada, zanlının Eisleben'deki evinde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, zanlının daha önce aşırı sağcı olarak kayıtlara geçmediği, suç ortağı olup olmadığının da araştırıldığı kaydedildi. Federal Savcılık, saldırının aşırı sağcı ve antisemitist saiklerle düzenlediği görüşünde. Saldırı sonrasında ortaya çıkan videonun da bunu gösterdiği ifade edildi.



Saldırının zanlısı aşırı sağcı Stephan B. Çarşamba öğleden sonra gözaltına alındı. Emniyet birimlerinden alınan bilgilere göre, saldırgan öğle saatlerinde elindeki silahlarla bir sinagoga girmeye çalıştı. Yahudilerin en önemli kutsal günlerinden olan Yom Kipur ayininin yapıldığı sinagogta 50'den fazla kişi bulunuyordu.



27 yaşındaki zanlının güvenlik önlemleri nedeniyle sinagoga girememesi üzerine sinagogun önünde bir kadını ve yakınlardaki bir döner büfesinde bir erkeği vurarak öldürdüğü ve en az iki kişiyi de yaraladığı belirtildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin kimliklerine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.



Video henüz teyit edilmedi



Zanlının başına taktığı bir video kamera ile şiddet eyleminin görüntülerini kaydettiği ve canlı olarak internetten yayınladığı ortaya çıktı. Ancak emniyet birimleri henüz videonun doğruluğunu teyit etmedi.



Videoda, zanlının el yapımı olduğu tahmin edilen tüfek, tabanca ve patlayıcı maddelerle saldırdığı, silahlarının tutukluk yapmasının daha fazla insanın ölmesini engellediği görülüyor. Video platformu Twitch'de yayınlanan videonun, yaklaşık 2 bin 200 kişi tarafından izlendiği ve yayınlanmasından 30 dakika sonra da silindiği belirtildi. Zanlının olay yerinden kaçmasının ardından Halle'ye yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Landsberg'de de ateş açtığı belirtildi. Burada bir oto tamirhanesinden yeni bir araç alarak kaçtığı ve Halle'nin güneyinde yakalandığı kaydedildi. Polisin Landsberg'de de incelemelerde bulunduğu ve çok sayıda evde arama yaptığı belirtildi.



AFP,dpa/JD,GA



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