Halkın yarısı korona! Hindistan'da korkutan istatistik
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Halkın yarısı korona! Hindistan'da korkutan istatistik

Hindistan'ın 20 milyonluk nüfusuyla en kalabalık şehri Mumbai'de korkutan koronavirüs tablosu. Yapılan bir araştırmaya göre Şehrin yoksul kesimlerinden Mumbai'de halkın yarısının koronavirüse yakalanma riskinin olduğu düşünülüyor.

Halkın yarısı korona! Hindistan'da korkutan istatistik
29.07.2020 11:58 | Son Güncelleme: 29.07.2020 12:01

Hindistan'ın 20 milyon nüfusa sahip en büyük kenti Mumbai'de yapılan antikor araştırmasının sonuçlarına göre; yoksul mahallelerde yaşayan yoksul halkın yüzde 40'ı derme çatma evlerde yaşadığı ve tuvaletleri ortak kullandığı için, yarısından fazlasının koronavirüs geçirmiş olabileceği belirtildi.

MAHALLE SAKİNLERİNİN YÜZDE 57'SİNİN TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI

Mumbai Belediyesi'nin araştırması kapsamında 6.936 kişiye antikor testi yapıldı. Test yapılan kişiler rastgele seçildi. Yoksul mahalle sakinlerinin yüzde 57'sinin testleri pozitif çıktı. Kentin diğer mahallelerinde yaşayanların ise yüzde 16'sının kanlarında antikor bulundu.

Şimdiye kadar sadece 110 bin vakanın rapor edildiği Mumbai'de altı bin kişinin öldüğü açıklanmıştı. Testlerde sayıların bu kadar yüksek çıkması, büyük ölçüde yoksul mahallelerde insanların iç içe yaşamaları ve çoğunda tuvaletlerin ortak kullanılmasıyla açıklanıyor.

Temmuz başında hükümet tarafından başkent Delhi'de yaptırılan bir araştırma, kent nüfusunun yaklaşık dörtte birinin koronavirüse maruz kaldığı ortaya çıkmıştı.

Halkın yarısı korona! Hindistan'da korkutan istatistik

SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞINA MI ULAŞILDI?

Mumbai'de iki gün önce sadece 717 yeni vaka rapor edildi. Bu son üç aydaki en düşük sayı. Vaka sayısındaki düşüş, kentte sürü bağışıklığına yaklaşılması ihtimaline de işaret ediyor.

Uzmanlar, bu bölgelerde koronavirüsten ölüm oranının binde bir ile iki binde bir arasında olduğunu söylüyor.

Tata Araştırma Enstitüsü'nden, "Enfeksiyonda bağışıklığın ne kadar devam ettiğini henüz bilmiyoruz. Bunu ancak testleri yineledikten sonra görebileceğiz" dedi.

Aynı bölgede gelecek ay da antikor testlerinin yapılması planlanıyor.

BBC

İlgili Haberler

Hindistan'ın Mumbai şehrindeki yoksul halkın yarısı koronavirüse yakalandı
Hindistan'ın Mumbai şehrindeki yoksul halkın yarısı koronavirüse yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı Politika
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşı için ilk doz uygulaması kasımda; ancak Türkiye'ye gelmesi nisanı bulabilir Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşı için ilk doz uygulaması kasımda; ancak Türkiye'ye gelmesi nisanı bulabilir
Yargıtay'dan emsal karar: Mesai saatleri içerisinde uyuyan tazminatsız kovulur Ekonomi
Yargıtay'dan emsal karar: Mesai saatleri içerisinde uyuyan tazminatsız kovulur
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu 3. Sayfa
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü 3. Sayfa
Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti Magazin
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
İzmir Valiliğinden elektrikli scooter kullananları üzecek haber! Ceza uygulanacak
İzmir Valiliğinden elektrikli scooter kullananları üzecek haber! Ceza uygulanacak
'Terlikli İZBAN kekosu' diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
"Terlikli İZBAN kekosu" diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü
Kamu çalışanlarına WhatsApp ve Telegram yasağı! Yabancı mesajlaşma programlarını kullanamayacaklar
Kamu çalışanlarına WhatsApp ve Telegram yasağı! Yabancı mesajlaşma programlarını kullanamayacaklar
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
Cezaevinden çıktı, babasını sokak ortasında sopayla öldüresiye dövdü
Cezaevinden çıktı, babasını sokak ortasında sopayla öldüresiye dövdü
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
Demet Akalın, 'Dolandırıldım' diyerek isyan etmişti, gerçek çok başka çıktı
Demet Akalın, "Dolandırıldım" diyerek isyan etmişti, gerçek çok başka çıktı
İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı
İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı
Burak Yılmaz'ın Lille'e transferinin perde arkası ortaya çıktı: Milli futbolcu, geçen seneden beri sadece iki maaş aldı
Burak Yılmaz'ın Lille'e transferinin perde arkası ortaya çıktı: Milli futbolcu, geçen seneden beri sadece iki maaş aldı
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Son Dakika: Sosyal medya yasası Meclis'te kabul edildi
Son Dakika: Sosyal medya yasası Meclis'te kabul edildi
Trabzonspor'a Caleb Ekuban için 5 milyon euroluk teklif yapılacak
Trabzonspor'a Caleb Ekuban için 5 milyon euroluk teklif yapılacak
Somer Sivrioğlu, kendisine ikizi kadar benzeyen yarışmacı Mehmet Gökçeöz'ü öve öve bitiremedi
Somer Sivrioğlu, kendisine ikizi kadar benzeyen yarışmacı Mehmet Gökçeöz'ü öve öve bitiremedi
Yükselişe geçen dolar 6,95'ten alıcı buluyor
Yükselişe geçen dolar 6,95'ten alıcı buluyor
Gaziantep'te koronavirüs tedirginliği! Bayramda fiziki ziyaret yerine görüntülü sohbet yapacaklar
Gaziantep'te koronavirüs tedirginliği! Bayramda fiziki ziyaret yerine görüntülü sohbet yapacaklar
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8,9'a çıkardı
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8,9'a çıkardı
Mahkeme öncesi kızına 'Geliyorum' diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı
Mahkeme öncesi kızına "Geliyorum" diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Osman Kavala Fatih Sultan Ekrem İmamoğlu Ahmet Davutoğlu
Magazin Pelin Akil Gülben Ergen Kıvanç Tatlıtuğ Seyfi Dursunoğlu
Spor Gökhan Gönül Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Nihat Özdemir
Daha Fazla İzmir Bayram Antalya Trabzonspor
Şu an buradasınız: Halkın yarısı korona! Hindistan'da korkutan istatistik - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 12:02:44. #1.15#
title