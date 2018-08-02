Halkımızın Yanında ve Hizmetindeyim"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, vatandaşlardan gelecek talepleri karşılama konusunda hizmete hazır olduğunu ifade etti.

TBMM'nin 1 Ekim 2018 tarihine kadar çalışmalarına ara verdiğine belirten Erenler,"6 Ağustos Pazartesi günü itibarı ile herhangi bir görevim olmadığı sürece siz değerli hemşerilerimiz ile birlikte Kütahya'da olacağım. Bu süre zarfı içerisinde danışmanlarım Mecliste, şahsım da Kütahya'da, sizlerden gelecek talepleri karşılama konusunda hizmete hazır olacağız" dedi.(EFE) - KÜTAHYA