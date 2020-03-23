Halkapınar'da parklarda bulunan banklar kaldırıldı Halkapınar'da ilçede bulunan tüm park ve bahçelerdeki oturma gurupları toplatıldı.

Halkapınar'da ilçede bulunan tüm park ve bahçelerdeki oturma gurupları toplatıldı.

Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal yaptığı açıklamada, "İlçede bulunan tüm park ve bahçelerdeki bank ve oturma guruplarını toplatıldı. Dışarıda bulunan 65 yaş üstü vatandaşlarımız zabıta ekiplerimizce evlerine gitmeleri konusunda uyarıldı. Salgın hakkında vatandaşlarımız bilgilendirme çalışması yapıldı. Topluluk oluşturacak şekilde bir araya gelmemeleri istendi. İlçede bulunan toplu taşıma araçları tekrar ilaçlandı. ve belirli periyotlarla ilaçlanmaya devam edilecek." dedi.

Halkapınar Kaymakamlığı da ilçede 65 yaş ve üzeri vatandaşlara hizmet verilebilmesi için 'Vefa Sosyal Destek Gurubu' oluşturulduğunu duyurdu.

Halkapınar Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Vefa Sosyal Destek Gurubu, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızdan, kendilerine yardımcı olacak kimsesi olmayanların sağlık başta olmak üzere, temel ihtiyaçlarının karşılanması, bu kapsamda ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama getirilen ve yakını bulunmayan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kurulmuş ve 7/24 hizmet esasına dayalı nöbet listesi oluşturulmuştur. Kapsamda ki vatandaşlarımız, Bakanlığımızca belirlenen 112, 155 ve 156 çağrı numaraları üzerinden oluşturduğumuz 'Vefa Sosyal Destek Gurubu'na ulaşabileceklerdir." denildi.

Kaynak: AA