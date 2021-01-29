Halkapınar'da kar yağışı
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Halkapınar'da kar yağışı

29.01.2021 14:43 | Son Güncelleme: 29.01.2021 14:46
Halkapınar'da kar yağışı

Konya'nın Halkapınar ilçesinde bazı mahallelerde kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı belirtildi.

Konya'nın Halkapınar ilçesinde bazı mahallelerde kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı belirtildi.

İlçenin yüksek kesimli mahallelerinde kar kalınlığı 15 santimetreye, ilçe merkezinde ise yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, yaptığı açıklamada, ilçede yol açma ve kar temizleme çalışmalarının ilçe belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 3 iş makinesi ile yapıldığını dile getirerek, "İlçe merkezinde 10 santimetreye yaklaşan kar kalınlığı, Yassıkaya, Delimahmutu ve Kayasaray gibi dağlık mahallelerimizde 15 santimetreye ulaştı. İlçede ara yollar dahil tüm yollarımız açıldı. Az da olsa kar yağışı devam etmekte." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Görür

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