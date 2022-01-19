Halkapınar'da kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı - Haberler
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Halkapınar'da kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı

Halkapınar'da kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı
AA / Yavuz Görür - Haberler | Güncel

Halkapınar ilçesini beyaza bürüyen kar kalınlığı, bazı mahallelerde 80 santimetreye ulaştı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Halkapınar ilçesini beyaza bürüyen kar kalınlığı, bazı mahallelerde 80 santimetreye ulaştı.

İlçe Merkezinde yer yer 50 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, yüksek dağ mahallelerinde 80 santimetreye ulaştı. İlçe halkı kar sevincini, çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, yaptığı açıklamada, ilçede yol açma ve kar temizleme çalışmalarının çok sayıda iş makinesi ve personel ile yapıldığını belirterek, "İlçe merkezinde 50 santimetreye yaklaşan kar kalınlığı, dağ mahallelerimizden Yassıkaya, Delimahmutu ve Kayasaray mahallelerimizde 70-80 santimetreye ulaştı." dedi.

Kayasaray Mahallesi Muhtarı İsa Yücel de mahallelerinde 2022'nin ilk kar yağışının 80 santimetreye ulaştığını belirterek, vatandaşların yağan kar bereketinden dolayı da çok sevinçli olduklarını söyledi.

AA / Yavuz Görür - Son Dakika Haberleri

Halkapınar, Hisarcık, Medya, kar, Güncel, Haber

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