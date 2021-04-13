Halkapınar'da girdikleri Hükümet Konağı'nda mahsur kalan kuşları çalışanlar kurtardı
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Halkapınar'da girdikleri Hükümet Konağı'nda mahsur kalan kuşları çalışanlar kurtardı

Anadolu Ajansı / Yavuz Görür - Haberler | Güncel
Halkapınar'da girdikleri Hükümet Konağı'nda mahsur kalan kuşları çalışanlar kurtardı

Konya'nın Halkapınar ilçesinde soğuktan korunmak için girdikleri Hükümet Konağı'nın içinde mahsur kalan 17 ebabil kuşunun yardımına, hükümet konağı çalışanları yetişti.

Konya'nın Halkapınar ilçesinde soğuktan korunmak için girdikleri Hükümet Konağı'nın içinde mahsur kalan 17 ebabil kuşunun yardımına, hükümet konağı çalışanları yetişti.

Yurt genelinde etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava doğal hayatı, göçmen kuşları olumsuz etkiledi.

Nisan ayı ile birlikte Konya'nın Halkapınar ilçesinde görülmeye başlayan ebabil kuşları, ilçede iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle zorlandı.

Soğuktan korunmak için yaşam mücadelesi veren Ebabil kuşları Halkapınar Kaymakamlığı Hükümet Konağında açıkta buldukları havalandırma pencerelerinden girdikleri odalarda mahsur kaldılar.

Hükümet Konağının farklı odalarında mahsur kalan 17 ebabil kuşunu gören Kaymakamlık işçilerinden Mehmet Tosun, kuşları yakalayarak, doğal yaşam alanlarına bıraktı.

Tosun, kuşların açık olan pencerelerden içeri girdiğini belirterek, "Kuşlar uçamıyor, sadece saklanacak, sığınacak adeta girecek delik arıyorlardı. Tüm odalarda mahsur kalan toplam 17 kuşu tek tek yakalayıp özügrlüklerine kavuşturduk." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Görür

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