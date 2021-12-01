Halkapınar'a mevsimin ilk karı yağdı

KONYA (AA) - Konya'nın Halkapınar ilçesine mevsimin ilk karı düştü.

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü.

Halkapınar'ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye ulaştı. İlçe halkı kar yağışı sonrası, çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Delimahmutlu Mahallesi Muhtarı Sami Pantır, AA muhabirine, ilçedeki mevsimin ilk kar yağışının 5 santimetreye ulaştığını ve ulaşımda hiç bir sıkıntı yaşanmadığını ifade etti.

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