: Halkalı Güneş Tutulması nedir? Halkalı Güneş Tutulması ne zaman yaşanacak? Halkalı Güneş Tutulması Türkiye'den izlenecek mi?

21.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 21.12.2019 14:03

Yeni yıl öncesi gerçekleşecek önemli doğa olaylarından biri olan Halkalı Güneş Tutulması, vatandaşların merak konusu oldu. Halkalı Güneş Tutulması'na şahitlik etmek isteyenler Halkalı Güneş Tutulması Türkiye'den izlenecek mi,Halkalı Güneş Tutulması ne zaman yaşanacak ve Halkalı Güneş Tutulması nedir Gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Halkalı Güneş Tutulması ne zaman yaşanacak?

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Halkalı Güneş Tutulması, Ay'ın Güneş'in önünden tam kavuşumlu geçişinde Güneş'i tam örtmediği zaman gözlemlenir. Ay'ın Dünya'dan görünür büyüklüğü Güneş ile yaklaşık olarak aynıdır. Ancak gerek Dünya'nın Güneş çevresindeki, gerekse Ay'ın Dünya çevresindeki yörüngeleri tam daire olmadığından, Ay her tam kavuşumlu geçişte Güneş'i tam olarak örtmez. Bu durumda, Güneş diskinin Ay tarafından örtülmeyen kısmı, Dünya'dan halka şeklinde gözlemlenir.

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN YAŞANACAK?

halkalı Güneş tutulması 26 Aralık 2019 olacak. Türkiye'den görülemeyecek bu tutulma genel zaman ile 03.34-07.01 saatlerinde gerçekleşecek. Suudi Arabistan, Hindistan'ın güneyi, Sumatra, Borneo ve Filipinler'den görülebilecek. Bu tutulma Güneş'in yüzde 97'sini örtecek.

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

Halkalı güneş tutulması, Türkiye'den izlenemeyecek. Genel saat ile 03.34-07.01 saatlerinde gerçekleşecek.

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASINEREDEN İZLENEBİLECEK?

Halkalı Güneş Tutulması Suudi Arabistan, Hindistan'ın güneyi, Sumatra, Borneo ve Filipinler'den görülebilecek.

Halkalı Güneş Tutulması

GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Güneş Tutulması; Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girmesiyle ve Güneş'in önünü kapatarak Güneş ışınlarının Dünya'ya ulaşmasını engellemesi sonucu meydana gelir.

Güneş sistemimizde Dünya, Güneş ve Ay birbirlerine belirli bir açı yapmaktadırlar. Aynı hizada değildirler. Ay'ın Dünya'nın yörüngesine olan açısı 50 derece 9 dakika'dır. Bu açı nedeniyle Dünya, Ay ve Güneş, Ay'ın Dünya'nın etrafındaki her dönüşünde tam olarak aynı doğrultuda bulunmazlar. Bu sebeple her ay bir tutulma oluşmaz. Öyle olsaydı Ay bir yıl içinde Dünya'nın etrafında 12 defa döndüğü için her Dolunay ve Yeniay'da bir tutulma olurdu. Astronomların hesaplarına göre bir yılda en az iki, en fazla da beş Güneş tutulması olabiliyor.

Tam, halkalı ve parçalı olmak üzere üç tip Güneş tutulması vardır. Bir Güneş tutulmasının tam veya halkalı oluşu Ay'ın Dünya'ya uzaklığı ile belirlenirken, parçalı oluşu Ay, gözlem yeri ve Güneş arasındaki açıyla, bir başka deyişle, her üçünün tam olarak aynı doğrultuda bulunmamasıyla ilgilidir.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRLERİ NELERDİR?

Tam, halkalı ve parçalı olmak üzere üç tip Güneş tutulması vardır. Bir Güneş tutulmasının tam veya halkalı oluşu Ay'ın Dünya'ya uzaklığı ile belirlenirken, parçalı oluşu Ay, gözlem yeri ve Güneş arasındaki açıyla, bir başka deyişle, her üçünün tam olarak aynı doğrultuda bulunmamasıyla ilgilidir.

Tam Güneş Tutulması, Ay'ın, Güneş'in Dünya'dan disk halinde görünen ışığını tümüyle örtmesi ile oluşur. Güneş'in çok parlak olan ışığı Ay'ın karanlık gölgesi ile örtülür ve Güneş'in ışıkyuvarından çok daha soluk olan Güneş tacı çıplak gözle görülebilir hale gelir. Tutulmaya ancak tam tutulma zamanında güvenli olarak çıplak gözle bakılabilir. Bu sırada hava, parlak yıldızlar ve gezegenler gözle görülebilecek kadar kararır. Tam tutulma, Dünya yüzeyindeki dar bir koridorda gözlenebilir. Bir tam Güneş tutulması anında, hava birden soğur ve gökte yıldızlar görünmeye başlar, gök koyu mavi bir renk alır. Tam tutulma anında Güneş'in kenarına denk gelmiş bir Güneş patlaması gelişiyorsa bu patlamayı da izleme şansı olur. Tam Güneş tutulması diğer tutulma türlerine göre çok daha önemlidir. Astronomlar açısından, tam tutulmada Güneş'in tamamı Ay tarafından birkaç dakika için örtüldüğünden, bu sırada yapılacak gözlemlerden Güneş'in dış atmosfer tabakaları, özellikle de koronanın fiziği hakkında önemli bilgiler elde edilir.

Halkalı Güneş Tutulması, Ay'ın Güneş'in önünden tam kavuşumlu geçişinde Güneş'i tam örtmediği zaman gözlemlenir. Ay'ın Dünya'dan görünür büyüklüğü Güneş ile yaklaşık olarak aynıdır. Ancak gerek Dünya'nın Güneş çevresindeki, gerekse Ay'ın Dünya çevresindeki yörüngeleri tam daire olmadığından, Ay her tam kavuşumlu geçişte Güneş'i tam olarak örtmez. Bu durumda, Güneş diskinin Ay tarafından örtülmeyen kısmı, Dünya'dan halka şeklinde gözlemlenir.

Parçalı Güneş Tutulması, Ay'ın Güneş'i kısmen örtmesi sonucunda oluşur. Her tam ve halkalı tutulma, parçalı tutulma olarak başlar ve tam kavuşumdan sonra yine parçalı tutulma halinde devam eder ve biter. Tam tutulma sırasında, tutulmanın tam olarak gözlenebildiği Dünya yüzeyindeki dar koridorun dışındaki geniş alanlarda, tutulma parçalı tutulma olarak görülür.

ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN OLACAK?

Parçalı Güneş Tutulması 5-6 Ocak 2019

Tam Güneş Tutulması 2 Temmuz 2019

Halkalı Güneş Tutulması 26 Aralık 2019

Halkalı Güneş Tutulması 21 Haziran 2020

Tam Güneş Tutulması 14 Aralık 2020

Halkalı Güneş Tutulması 10 Haziran 2021

Tam Güneş Tutulması 4 Aralık 2021

Tam Güneş Tutulması 20 Nisan 2023

Halkalı Güneş Tutulması 14 Ekim 2023

Tam Güneş Tutulması 8 Aralık 2024

Haber Videosu