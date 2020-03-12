Halk ve güvenlik toplantısı yapıldı Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde aylık rutin olarak gerçekleştirilen halk ve güvenlik toplantısı, Mart ayında da icra edildi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde aylık rutin olarak gerçekleştirilen halk ve güvenlik toplantısı, Mart ayında da icra edildi.



İstiklal-Kurtpınar Mahallesi'ndeki Semih Kıraathanesi'nde yapılan toplantıya Kaymakam Dr. İsmail Altan Demirayak başkanlık etti. Açılış konuşmasını yapan Kaymakam Demirayak, mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini dinlemek üzere geldiğini, sorunlarının çözümü için gerekli girişimlerin yapılacağını aktardı. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında İstiklal-Kurtpınar Mahallesi'nde yapılan halk ve güvenlik toplantısında dile getirilen sorunlar ve o sorunların çözümüne dair yapılan girişimler hakkında vatandaşlar bilgilendirildi. Sesli cihazlarla seyyar satıcılık yapan kişilere yönelik zabıtanın gerekli çalışmaları yaptığı, bu sorunun sona erdiği bildirildi. Müteahhitler tarafından eski yapılar yıkılırken, çıkan molozların etrafa bırakılması şikayet edilmişti. Zabıtanın konuya ilişkin gerekli çalışmaları yaptığı ve sorunun sona erdiği belirtildi. Yine geçtiğimiz toplantıda dile getirilen esnafın kaldırım işgalleri hususuna ilişkin zabıtanın çalışma yaptığı ve sorunun çözüldüğü öğrenildi. Atatürk İlkokulu bahçesinin vatandaşlarca spor amaçlı olarak kullanılması talebine ise ret cevabı geldi.



Atatürk Caddesi üzerinde araçların hızlı seyrettiğinden trafik denetimlerinin sıklaştırılması talep edildi. Emniyet denetimlerinin artırılmasına karar verildi. Sıra dükkanlara 'Rampa' tarzında hız kesici kasis talep edildi. Büyükşehir Belediyesi UKOME'ye ilgili yazının yazılmasına karar verildi. Papatya Anaokulu civarında alkol alan şahısların çevreye rahatsızlık verdiklerine dair şikayetlerin sona erdiği öğrenildi. Bahse konu bölgede emniyet kontrollerinin sürmesine karar verildi. Şehir içine hız tespit edici ve ceza uygulayıcı EDS konulması talep edildi. İlgili müdürlüğe talep yazısı yazılmasına karar verildi. Suriyeli işçilerin kimliklerinin ve ailelerinin kimliklerinin tespiti için araştırma yapılmasına karar verildi. Sıradükkanları mevkiine yeni açılacak bir hipermarket ile Sıradükkanları'ndaki hipermarket sayısının 4'e çıktığı, bunun da parklanma sorunu başlattığı anlatıldı. Kaldırımlara parkların yayaları mağdur ettiği de ifade etti. Emniyetin denetim yapması kararlaştırıldı.



Motosikletli grupların Atatürk Caddesi'nden çok hızlı geçtikleri, çevreyolu yapılmasına karşın ağır vasıtaların kent içine girdiği, hastane yoluna kavşak yapılması ve tren yolu geçiş sorunları vb dile getirildi. Emniyet trafik ve belediyeye ilgili yazıların yazılmasına karar verildi. Tren yolu manevra alanının Balabanlı veya Seyitler'e alınması için çalışmaların sürdüğüne dikkat çekildi. Bu sayede manevra nedeniyle süren uzun bekleyişlerin de sona ereceği duyuruldu. Yayalar için ise Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin geçit yapması gerektiğini dile getiren Kaymakam İsmail Altan Demirayak, "Büyükşehir Belediyesi'nin taşın altına elini koyması gerekiyor" dedi. Engellilerin trenlere binemediğinden yakınıldı. Tren Garı mevkiine engelliler için 2020 yılı içerisinde yeni peron yapılacağı cevabı verildi. Kırmızı ışık ihlallerinin çok olduğu söylendi. Trafik ekiplerine denetimlerin sıklaştırılması talimatı verildi. Muratlı Yüzme Havuzu'nun yanındaki parkın halinin içler acısı olduğu, parkta alkol ve fuhşun baş gösterdiği, parkın kırılıp döküldüğü ve gece vardiyasından dönen vatandaşların parkın etrafından geçmeye korktuğu ifade edildi. Bekçilere ve polislere bahse konu adreste denetim yapmaları talimatı verildi.



İçilen çayların ardından toplantı sona erdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA