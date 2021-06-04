Halk TV Medya Mahallesi neden yok? Medya Mahallesi bugün neden yok? Halk TV yayın akışı...
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Halk TV Medya Mahallesi neden yok? Medya Mahallesi bugün neden yok? Halk TV yayın akışı...

Halk TV Medya Mahallesi neden yok? Medya Mahallesi bugün neden yok? Halk TV yayın akışı...
Haberler.com - Haberler | Gündem

Halk TV'nin izlenen programlarından Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi bugün yayın akışında olmasına rağmen yayınlanmadı. En çok merak edilen konular arasında yer alan ve internette "Halk TV Medya Mahallesi neden yok? Medya Mahallesi bugün neden yok? Halk TV yayın akışı..." gibi aramalar yapılmakta. Bu soruların cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Hafta içi her gün Halk TV ekranlarında yayınlanan ve Ayşenur Arslan'ın sunduğu "Medya Mahallesi" yayın akışında görüntülenmekte ancak yayınlanmadı. Bunun üzerine birçok kişi bu konu hakkında arama yapmakta. Peki Medya Mahallesi neden yok?

Halk TV'de bugüncanlı yayına katılımlarından dolayı program saatlerinde değişiklikler yaşandı. Bu nedenle Eylül Han Tezel'in sunduğu Gündem Özel programının yayını 11.00'de yapıldı. Konu hakkında kesin bir bilginin bulunmamasıyla birlikte Aysşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programının bugün yayınlanması beklenmiyor.

4 Haziran Cuma Halk TV Yayın Akışı

07.00 - 10.00 - Günaydın Türkiye | Savaş Kerimoğlu'nun sunumuyla

10.00 - 11.00 - Gündem Özel | Eylül Han Tezel'in sunumuyla

11.00 - 13.00 - Medya Mahallesi | Ayşenur Arslan

13.00 - 16.00 - Haber Masası | Can Coşkun'un sunumuyla

16.00 - 18.00 - Günün Raporu | Fatih Ertürk'ün sunumuyla

18.00 - 20.00 - Halk Ana Haber | İrfan Değirmenci'nin sunumuyla

20.00 - 01.00 - Perdenin Önü Arkası| Umut Yertutan, Hakan Çelenk, İpek Özbey, İsmail Saymaz ve Deniz Zeyrek

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Halk TV Medya Mahallesi neden yok? Medya Mahallesi bugün neden yok? Halk TV yayın akışı... - Haberler
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