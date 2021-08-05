Halk Tv Gündem özel sunucusu kimdir? Eylül Han Tezel kimdir? Eylül Han Tezel kaç yaşında, nereli?

Halk Tv Gündem özel sunucusu olan Eylül Han Tezel hayatı merak ediliyor. Halk Tv'deki program sebebiyle hayatı merak edilen Eylül Han Tezel kimdir? Araştırmaları sürüyor. Gündeme dair açıklamalarıyla dikkat çeken sunucu Eylül Han Tezel kimdir? Halk Tv Gündem özel sunucusu Eylül Han Tezel kaç yaşında, nereli? Eylül Han Tezel hayatı ve biyografisi nedir?

Yakın zamanda HALK TV'de haber bülteni ve program sunuculuğu ile tekrardan televizyona dönen Eylül Han Tezel diksiyonu ve konuşmasıyla izleyenlerin dikkatini çekiyor. Peki, Eylül Han Tezel kimdir? Halk Tv Gündem özel sunucusu Eylül Han Tezel kaç yaşında, nereli? Eylül Han Tezel hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

EYLÜL HAN TEZEL KİMDİR?

Eylül Han Yılmaz Tezel, 2010'ların başında Sky Turk'te "Bu Sabah" programının sunuculuğunu yapmıştır. 2013 yılında Cem TV'de ana haber bülteni sunuculuğu görevine başlayan Eylül Han Tezel, burada bir süre devam ettikten sonra anne oldu. Anne olmasının ardından ise bir süre daha ekranlara veda etmek durumunda kalmıştır.

Yakın zamanda HALK TV'de haber bülteni ve program sunuculuğu ile tekrardan televizyona dönen Eylül Han Tezel diksiyonu ve konuşmasıyla izleyenlerin dikkatini çekiyor. Eylül Han Tezel şu sıralar Halk TV'de hafta içi her gün saat 10.00 ile 11.00 arasında "Eylül Han Tezel ile Gündem Özel" programını sunmaktadır.

Eylül Han Yılmaz bayram tatili için gittiği Bodrum'da ani bir kararla hayatını Cengiz Tezel ile birleştirmişti. Çiftin 2 çocukları bulunmaktadır.