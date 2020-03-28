Halk pazarlarında 3 metre kuralı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Halk pazarlarında 3 metre kuralı - Haber
Zabıta Müdürlüğü, Kırıkkale, Zabıta

Halk pazarlarında 3 metre kuralı

Halk pazarlarında 3 metre kuralı Zabıta ekipleri pazarcı esnafına çöp poşeti ve uyarıcı levhalar dağıttı Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki halk pazarlarında bulunan tezgahlardaki mesafelerin 3 metre olması noktasında satıcıları uyardı.

28.03.2020 15:15 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:18
Halk pazarlarında 3 metre kuralı

Halk pazarlarında 3 metre kuralı

Zabıta ekipleri pazarcı esnafına çöp poşeti ve uyarıcı levhalar dağıttı

KIRIKKALE - Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki halk pazarlarında bulunan tezgahlardaki mesafelerin 3 metre olması noktasında satıcıları uyardı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren korona virüs (Covid-19) salgının hızla yayılması nedeniyle Kırıkkale Belediyesi kent merkezinde tedbirlerini artırdı. İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında yayımlanan genelgeyle semt pazarlarında giyim, oyuncak ve benzeri ürünlerin satışına geçici olarak izin verilmemesi üzerine Zabıta Müdürlüğü ekiplerince denetlemelerde bulunuldu. Pazarda bulunan tezgahlardaki mesafelerin 3 metre olması sağlanırken kurallara uymayan satıcılar ve alışverişlerini yapan vatandaşlar da ekipler tarafından uyarıldı. Ayrıca pazar esnafına çöp poşeti ve uyarıcı levhalar da dağıtılırken eldiven ve maske kullanılması gerektiği hatırlatıldı.

"3 metre mesafesinde tezgahlarımızın açılmasını gerçekleştirdik"

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda denetimlere başladıklarını anlatan Zabıta Müdürü Koray Arslan, "Korona virüs salgının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığımızdan genelgeye istinaden Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak pazar içerisinde Oda Başkanımız ile birlikte gerekli uygulamaları yaptık. Bu uygulamalar kapsamında vatandaşlarımızın ürüne temas etmeden elle temas etmeden satıcılarımız tarafından poşetlenerek ürünlerin verilmesi sağlanıyor. İçişleri Bakanlığının belirtmiş olduğu 3 metre mesafesinde tezgahlarımızın stantlarımızın açılmasını gerçekleştirdik. Pazarcı esnafımıza çöp poşeti dağıtarak çöplerini toplamalarını sağlamak amacıyla pazarcı esnafımızın hijyene uyup uymamasını kontrol etmek amacıyla burada denetimlerimizi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Halk pazarlarında 3 metre kuralı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Halk pazarlarında 3 metre kuralı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

80'lik Patrick'le evlenen Meltem, evliliği hakkındaki itirafıyla ağızları açık bıraktı Haber
80'lik Patrick'le evlenen Meltem, evliliği hakkındaki itirafıyla ağızları açık bıraktı
Rusya duyurdu: Koronavirüsü tedavi edecek ilacı geliştirdik Haber
Rusya duyurdu: Koronavirüsü tedavi edecek ilacı geliştirdik
Yüzü asık gitti! İşte gece yarısı görevden alınan Turhan'ın ilk sözleri Haber
Yüzü asık gitti! İşte gece yarısı görevden alınan Turhan'ın ilk sözleri
Karantina bölgesinden canlı yayın yapan muhabir, haber oldu Haber
Karantina bölgesinden canlı yayın yapan muhabir, haber oldu
Son seferlerle memleketine dönmek isteyenler, bilet fiyatlarını görünce neye uğradığını şaşırdı Haber
Son seferlerle memleketine dönmek isteyenler, bilet fiyatlarını görünce neye uğradığını şaşırdı
Ayet-el Kürsi'yi okuyan ABD'li şarkıcı, tüyleri diken diken etti Haber
Ayet-el Kürsi'yi okuyan ABD'li şarkıcı, tüyleri diken diken etti
Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum
Profesörün canlı yayındaki 'Süper bulaştırıcı var' çıkışı Samsun halkını tedirgin etti
Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti
14 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu
14 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu
Koronavirüsün tedavisi için umutlandıran gelişme! Gaziantep Üniversitesi plazma çalışmasında sona geldi
Koronavirüsün tedavisi için umutlandıran gelişme! Gaziantep Üniversitesi plazma çalışmasında sona geldi
CZN Burak, Instagram'ın resmi hesabından paylaşılan ilk Türk oldu
CZN Burak, Instagram'ın resmi hesabından paylaşılan ilk Türk oldu
Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi
Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi
NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı
NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 517'ye yükseldi
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 517'ye yükseldi
Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin
Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin
Koronavirüs sonrası çeyiz atölyesini kapattı, evinin mutfağında maske dikiyor
Koronavirüs sonrası çeyiz atölyesini kapattı, evinin mutfağında maske dikiyor
Eski koca, boşandığı eşini ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Eski koca, boşandığı eşini ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Koronaya yakalanan Boris Johnson'ın virüsü hafife aldığı sözleri tekrar gündem oldu: Ben sürekli tokalaşıyorum
Koronaya yakalanan Boris Johnson'ın virüsü hafife aldığı sözleri tekrar gündem oldu: Ben sürekli tokalaşıyorum
Milli basketbolcu Cedi Osman Amerika'dan çağrı yaptı: Lütfen evde kalın
Milli basketbolcu Cedi Osman Amerika'dan çağrı yaptı: Lütfen evde kalın
Son Dakika: Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de vaka sayısı 100 bini geçti
Son Dakika: Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de vaka sayısı 100 bini geçti
Ibrahimovic'in futbolu bırakacağı iddia edildi
Ibrahimovic'in futbolu bırakacağı iddia edildi
Koronavirüs salgınına karşı çaresiz kalan ABD, yabancı doktor arayışına girdi
Koronavirüs salgınına karşı çaresiz kalan ABD, yabancı doktor arayışına girdi
Seyir halindeyken yanmaya başlayan gencin 20 gün önce aldığı aracı, kullanılamaz hale geldi
Seyir halindeyken yanmaya başlayan gencin 20 gün önce aldığı aracı, kullanılamaz hale geldi
Virüse yakalanan hekim: Şimdiki aklım olsa sokağa çıkmazdım
Virüse yakalanan hekim: Şimdiki aklım olsa sokağa çıkmazdım
İmamoğlu seçildikten sonra İBB'deki görevinden istifa eden Karaismailoğlu, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu
İmamoğlu seçildikten sonra İBB'deki görevinden istifa eden Karaismailoğlu, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var
Yalın'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı
Yalın'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı
Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatı koronavirüs karantinasına alındı
Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatı koronavirüs karantinasına alındı
Son Dakika: İçişler Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem
Son Dakika: İçişler Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Zekeriya Birkan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Ender Saraç Muhterem Nur Fahrettin Koca
Spor Ali Koç Basketbolcu Fatih Terim Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Daha Fazla Türk Rize İtalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Halk pazarlarında 3 metre kuralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2020 16:46:46. #1.15#
title