Halk ozanı Polatoğlu'nun koronadan ölümü, Avrupalı Türkleri üzdü
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Halk ozanı Polatoğlu'nun koronadan ölümü, Avrupalı Türkleri üzdü

14.03.2021 12:15 | Son Güncelleme: 14.03.2021 12:42

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde yaşayan ve koronavirüse (Covid-19) yakalanan Erzurumlu halk ozanı Yusuf Polatoğlu, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde yaşayan ve koronavirüse (Covid-19) yakalanan Erzurumlu halk ozanı Yusuf Polatoğlu, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Şubat ayından beri Gelsenkirchen'de bir hastanede yoğun bakım tedavisi gören 65 yaşındaki Yusuf Polatoğlu, Covid-19'a karşı verdiği mücadeleyi dün akşam kaybetti. Gelsenkirchen şehrinde başta olmak üzere Ozan Yusuf Polatoğlu'nun vefatını duyan bölgedeki Türkler, sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdi.

Yaptığı çok sayıda eserle ozan geleneğini Almanya'da yaşatan Yusuf Polatoğlu, 1972 yılında öğrenci olarak Almanya'ya geldi. Aldığı maden eğitiminin ardından çalışmaya başlayan Polatoğlu, sonraki yıllarda müziğe başladı. Polatoğlu, çok sayıda şiir yazdı ve eser besteledi. Şiir kitapları bulunan Polatoğlu'nun yazıp bestelediği birçok eserini başka sanatçılar da seslendirdi. Müziğe Almanya'da başlayan sanatçı Uğur Işılak, Polatoğlu'nun 'Ren Kıyılarında', 'Geçti Gitti O Güzelim Yıllarım' ve 'Bayrağı Elden Bırakma' eserlerine albümlerinde yer vererek yıllarca seslendirdi. Ozan Yusuf Polatoğlu için 2019 yılında, merkezi Köln'de bulunan Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) merkez binasında 45'inci sanat yılı kutlaması yapılmıştı. Aynı yıl Duisburg şehrinde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen bir programla kendisine bir plaket takdim edilmişti.UĞUR IŞILAK'TAN POLATOĞLU MESAJIPolatoğlu'nun vefat haberini alan sanatçı Uğur Işılak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Büyük bir ozanı, yüce bir insani kaybettik. Ne söylesem eksik, ne anlatsam yarım. Yusuf Polatoğlu gördüğüm en mülayim, en mütevazı insandı. Allah, mekanını cennet eylesin. Dostlardan tek ricam, ozanımın aziz ruhuna en az bir Fatiha okumalarıdır" ifadelerine yer verdi.

1956 Erzurum'un Oltu ilçesi Gökçedere köyü nüfusuna kayıtlı olan Polatoğlu'nun, cenaze işlemlerine hafta sonu olmasından dolayı ancak pazartesi günü başlanabilecek. Almanya'da kılınacak cenaze namazının ardından Yusuf Polatoğlu'nun naaşı, salı günü uçakla gönderileceği Türkiye'de toprağa verilecek.


Halk ozanı Polatoğlu'nun koronadan ölümü, Avrupalı Türkleri üzdü
Halk ozanı Polatoğlu'nun koronadan ölümü, Avrupalı Türkleri üzdü
Halk ozanı Polatoğlu'nun koronadan ölümü, Avrupalı Türkleri üzdü
Halk ozanı Polatoğlu'nun koronadan ölümü, Avrupalı Türkleri üzdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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