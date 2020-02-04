: Halk otobüsü şoförü aracında unutulan 18 bin doları sahibine teslim etti

04.02.2020 14:52 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:54

Antalya Büyükşehir Belediyesinde çalışan halk otobüsü şoförü, kullandığı araçta unutulan 18 bin doları sahibine verdi.

İbrahim Bardak'ın kullandığı VF01 Varsak - Fakülte hattında sefer yapan halk otobüsünde çanta unutulduğunu fark eden iki yolcu, çantayı şoföre teslim etti.

Çantanın içinde döviz bulunduğunu gören şoför Bardak, durumu ulaşım daire merkezine bildirdi. Çanta ve paralar, burada emanete alındı.

Bir süre sonra ise otobüste çantasını unuttuğunu fark eden Yunus Gülbaş isimli emekli avukat, toplu ulaşım merkezine başvurdu. İçinde 18 bin dolar olan çantasının Varsak Bölgesi Altıayak Mahallesi'ndeki depolama alanında olduğunu öğrenen Gülbaş, buraya giderek çantasını otobüs şoförü Bardak'tan teslim aldı.

Gülbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehir merkezindeki işlerini tamamladıktan sonra evine gitmek için belediye otobüsüne bindiğini söyledi. Otobüsten indikten sonra çantasının yanında olmadığını fark ederek durumu belediye yetkililerine bildirdiğini aktaran Gülbaş, "Çantamın içinde 18 bin dolar vardı. Çantayı kaybettikten sonra yeniden bulabileceğime dair hiç ümidim yoktu. Şoför İbrahim Bardak'ı artık kardeşim olarak görüyorum. Ona ve belediye çalışanlarına teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: AA

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