Halk ikiye bölündü: Harry evine dönmek istiyor

ABD'YE YERLEŞTİLERGeçen mart ayında önceden planlanmış görevlerini yerine getirmek için son kez Londra'ya dönen sonra da ABD'de Santa Barbara'ya yerleşen çiftin, aileye geri dönmek istediği ileri sürüldü.

ABD'YE YERLEŞTİLER

Geçen mart ayında önceden planlanmış görevlerini yerine getirmek için son kez Londra'ya dönen sonra da ABD'de Santa Barbara'ya yerleşen çiftin, aileye geri dönmek istediği ileri sürüldü.

'GERİ DÖNMEK İSTİYOR YORUMLARI'

Prens Harry ve Meghan Markle'ın aileden ayrılışını yasal olarak kesinleştiren ve Megxit adı verilen anlaşmanın 12 ay daha uzatılması için Kraliçe 2. Elizabeth'ten talepte bulunduğu ileri sürüldü. Bu durumun basına yansıması da "Prens Harry, ülkesine geri dönmek istiyor" yorumlarına neden oldu.

12 AY DAHA SÜRE İSTEDİLER

Çiftin, "Megxit" anlaşmasının 12 ay daha uzatılmasını istemesiyle ilgili bir yorum da kraliyet ailesi uzmanı ve biyografi yazarı Andrew Morton'dan geldi. The Sun gazetesine konuşan Morton, her ne kadar ABD'de yaşasa da Prens Harry'nin, Kraliçe 2. Elizabeth ile sanıldığından çok daha sıkı bir şekilde görüştüğünü ileri sürdü.

2021'DE LONDRA'YA GİTMEYİ PLANLIYOR

Andrew Morton, aslında bu görüşmelerin internet üzerinden online olarak da yapılabileceğini ancak Prens Harry'nin aile ile yüz yüze görüşmek istediğini de ekledi. Morton'a göre Prens Harry ile Meghan Markle, koronavirüs pandemisi el verirse 2021 yılında Londra'ya döneceklerini de söyledi.

100'ÜNCÜ DOĞUM GÜNÜ

Prens Harry ile Meghan Markle'ın, Kraliçe'nin eyi Prens Philip'in 100'üncü doğum günü kutlamaları sırasında Londra'da olmayı planladıkları da ileri sürülenler arasında.

HALK İKİYE BÖLÜNDÜ

Çift ile ilgili olarak ortaya atılan bu iddialar, halkı da ikiye böldü. Konuyla ilgili haberlere internet sitelerinde yorum yapanlardan bazıları "Eğer kraliyet ailesi böyle bir dönüşe izin verirse bütün saygınlığını yitirir" derken bazıları da "sorumsuz davranan Harry ile Meghan'ın bu isteğinin kabul edilmemesini umduğunu" belirtti.

KAPALI KAPILAR ARDINDA NELER OLUYOR?

Bazı kişiler de kapalı kapılar ardından neler olup bittiğini bilmeden böyle yorumlar yapmanın sağlıklı olmadığını savundu. Birçok kişinin ortak görüşü ise Kraliçe'nin ülkesini ön plana koyduğu ve böyle bir isteğe olumlu yanıt vermeyeceği görüşünü ileri sürdü.

OLUMLU YANIT BEKLENİYOR

Meghan Markle'a karşı ırk ayrımcılığı yapıldığını ileri süren bazı kişiler ise çiftin bu isteğine Kraliçe tarafından olumlu yanıt verilmesini beklediklerini ifade etti.

Kaynak: Hürriyet