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Halk Ekmek'ten "Geleneksel Ekmeklerimiz" kitabı

AA / Adil Bedirhan Yücel - Haberler | Güncel
Halk Ekmek'ten

Ankara Halk Ekmek Fabrikası, 5 yıl süren çalışmayla 200 sayfalık "Geleneksel Ekmeklerimiz" adlı kitabı yayımladı.

Ankara Halk Ekmek Fabrikası, 5 yıl süren çalışmayla 200 sayfalık "Geleneksel Ekmeklerimiz" adlı kitabı yayımladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Halk Ekmek Fabrikası, Anadolu'da geleneksel yöntemlerle üretilen yöresel ekmek ve unlu mamullerin tespit edilerek kayıt altına alınması için 81 ilin belediye başkanlıklarına, il kültür ve turizm müdürlüklerine, ticaret ve sanayi odalarına, bazı illerdeki üniversitelere ve ziraat odalarına yazılar gönderdi. Gelen yanıtlardan da yararlanılarak 200 sayfalık "Geleneksel Ekmeklerimiz" kitabı hazırlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kitabın ön sözünde ekmeğin nimet ve bereketin simgesi olduğuna dikkat çekerek, "Hazırlanan bu eserin geleneksel ekmeklerimizle ilgili bilgilerin korunmasına ve gelecek nesillere aktırılmasına vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürü Hüseyin Velioğlu, kitapla geleneksel ekmeklere ve kültüre sahip çıkılmasının amaçlandığını belirterek şu değerlendirmelerde bulundu :

"Kitabı ücretsiz olarak Ankara ve Türkiye'nin hizmetine sunduk. Ekmek kültürü Anadolu'nun temel değerlerinden biridir. Bu kültürün korunması, geliştirilmesi gerekiyor. Kooperatiflerimizi de yönlendiriyoruz, onlar bu ekmekleri yapsınlar, biz de Halk Ekmek olarak alıp satmak istiyoruz. Siz sahiplenmezseniz bu insanlar üretim yapamazlar ve gençlerimiz bu değerlerden haber dar olmazlar."

Kitapta ekmeğin beslenmedeki yeri ve ekmek israfına yönelik bilgiler de bulunuyor

5 yıllık bir çalışmayla hazırlanan kitapta tahıllar hakkında genel bilgiler, ekmeğin tarihçesi, beslenmedeki yeri, ekmek israfına dair bilgiler de yer alıyor. Birçok şehirde yapılan geleneksel ekmeklerin besin öğesi değerleri ve tarifleriyle anlatıldığı kitapta Girit'te yapılan geleneksel ekmekler ve Nogay ekmeklerine de yer veriliyor.

Kitap, Milli Kütüphane Başkanlığı ve 81 il valiliği ile kamu kurumları ve ilgili sivil toplum örgütlerine gönderilecek.

Halk Ekmek'ten Geleneksel Ekmeklerimiz kitabı

AA / Adil Bedirhan Yücel - Son Dakika Haberleri
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