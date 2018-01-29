Halk Eğitimi İçin Usta Öğreticiler Yetiştiriliyor

Sivas'ta, halk eğitimi merkezlerinde usta öğretici olarak görev yapacaklara yönelik düzenlenen oryantasyon kurs programı başladı.

Sivas Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Halk Eğitimi Merkezlerinde usta öğretici olarak görev alacaklara yönelik oryantasyon kursu düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen kursun açılışında yaptığı konuşmada, halk eğitimi merkezlerindeki düzenlenen kurslarda usta öğretici olarak görev almak isteyen herkesin bu eğitimi alması gerektiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının örgün ve yaygın eğitim olmak üzere iki temel görevi bulunduğuna işaret eden Altınsoy, şunları kaydetti:

"Örgün eğitimi okullarda yaparken, yaygın eğitimi de halk eğitim üzerinden çeşitli kurslarla gerçekleştiriyoruz. Kim nerede ne kursu istiyor ise açmak için azami gayreti gösteriyoruz. Tabi biz bu kursları açıyoruz ama usta öğretici arkadaşlarımızın da aynı hassasiyette, aynı donanıma sahip olması gerekiyor. Nihayetinde onlar bir kurumu temsil ediyorlar. O nedenle biz usta öğreticilerimizin yeterli donanıma sahip olmaları için bu oryantasyon eğitimini veriyoruz çünkü mesleki yeterlilik belgesiyle beraber bu kursu da almış olmanız gerekiyor."

Çeşitli branşlardaki öğretmenler ile mesleki yeterlilik belgesi sahipleri ve kamu personeli 400 kişinin katıldığı kurs programı 5 gün sürecek.

Kursta katılımcılara yaygın eğitim, yetişkin eğitimi, yetişkin eğitiminde uygun program, içerik ve materyal kullanımı, eğitim-öğretimde temel kavramlar, mevzuat ve sistem uygulamaları, usta öğreticinin tanımı, görevi ve sorumlulukları, kurumsal iletişim, temsil ve protokol kuralları ile görevin gerektirdiği mevzuat, öğretimde öğretmenin rolü, alanlar ve öğretmenin beden dili ve ölçme değerlendirme konu başlıklarında eğitim verilecek.