Halk Bankası'ndan Didim Ticaret Odası'na Ziyaret

Halk Bankası Didim Şube Müdürü Soner Çakmak ve şube görevlisi Hasan Çevik, Didim Ticaret Odası'nı ziyaret etti.

Ziyarette ev sahipliğini Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Üstündağ, Başkan Yardımcısı Mehmet Çelik ile Yönetim Kurulu üyeleri Mekin Subaşı ve Ömer Vela yaptı.

Ziyarette bu hafta ticaret odası üyelerinin kullanımına açılan düşük faizli Nefes Kredisi'nin detayları konuşuldu. Başkan Üstündağ, geri ödemede 6 ay ertelemenin yapılması için oda başkanlarının talepte bulunduğunu belirterek; "Başbakanımız Binali Yıldırım'ın bu talebi karşılayan müjdesi özellikle turizm beldelerindeki ticaret erbaplarına çok büyük kolaylık sağlayacak. Nefes Kredisinin sağlanmasından dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek, Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci, ve TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyoruz" dedi.

Şube Müdürü Çakmak'da, KOBİ desteklerinde bir numara olduklarını, bu krediyi de en fazla kullandıran banka olmayı hedeflediklerini söyledi.

Ziyarette ilçe ve ülke ekonomisi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Esnafın yaşadığı finansal sıkıntılar ve turizm sektöründeki beklentiler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. - AYDIN