Halitpaşa Mahallesinde 2 kilometrelik dere temizlendi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesinde 2 kilometrelik dere temizlik çalışmasını tamamlayarak mahalle halkına rahat nefes aldırıldı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesinde 2 kilometrelik dere temizlik çalışmasını tamamlayarak mahalle halkına rahat nefes aldırıldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ ekipleri tarafından Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesinde 2 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirildi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışma, kısa süre içerisinde tamamlanarak, özelikle kış aylarında bölge sakinleri için tehlike arz edebilen taşkın riski ortadan kaldırıldı. Hayata geçirilen çalışma ile mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı.

Muhtar hizmetlerden memnun

Halitpaşa Mahalle Muhtarı Harun Karakayış, MASKİ Genel Müdürlüğünün çalışmalarından memnun olduklarını belirterek, "Mahallemizde yürütülen hizmetlerden ötürü Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar her zaman bizlere bir telefon kadar yakın oldular. Hizmetlerden çok memnunuz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı