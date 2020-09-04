HALİT'İN ANNESİ HANİFE AYAR: ADALET YERİNİ BULDU İSTİKLAL Caddesi'nde İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesi davasında her iki sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

İSTİKLAL Caddesi'nde İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesi davasında her iki sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Halit Ayar'ın annesi Hanife Ayar, karar sonrası gözyaşlarına hakim olamadı. Anne Ayar, "Adalet yerini buldu. Çocuğumun kanı yerde kalmadı. Bu dünyada gün yüzü görmeyecekler" dedi.

"ADALET YERİNİ BULDU"

7 Eylül 2019'da arkadaşlarıyla gittiği İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülen 23 yaşındaki İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu elektrik mühendisi Halit Ayar'ın davasında her iki sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Kararın ardından anne Hanife Ayar gözyaşlarını tutamadı. İstanbul Adalet Sarayı'nda görülen davanın ardından mahkeme çıkışında DHA'ya konuşan anne Ayar, "Oğlum geri gelmeyecek. Bu kararın verilmesi için çok uğraştık. Çocuğumun kanı yerde kalmadı. Ben en çok ona seviniyorum. İstediğimiz cezayı aldılar. Ağırlaştırılmış müebbetle inşallah gün yüzü görmeyecekler. Benim çocuğum şu an mezarda yatmaya mahkumsa onlar da bu dünyada gün yüzü görmeyecekler. Adalet yerini buldu. Bu dünyada bir şey söyleyemedim ama öbür dünyada iki elim ikisinin yakasında olacak" dedi.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTILARI GÜN ÖLDÜRMÜŞLERDİ

Anne Ayar, "Kanunların tekrar tekrar gözden geçirilmesini istiyorum. İçerideki suçluların iyi niyetten dolayı dışarıya salındıkları zaman insanların başına neler geldiğini görüyoruz. Ne hayallerle, gözünün içine bakarak yetiştirdiğim çocuğumu katledebiliyorsa bu insanlar herkese yapabilirler bunu. Benim çocuğumun da insan hakları vardı ama benim çocuğum şu an mezarda yatıyor. Bunun hakkını kim verecek" diye konuştu. Baba Mehmet Ayar da, "Verilen hiçbir karar bizim evladımızı geri getirmeyecek bunu biliyoruz. Mahkeme tarafından verilen karar bir nebze de yüreğimize su serpti. Basına da ilgisinden dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA