Halit Akçatepe kimdir? Halit Akçatepe nereli, neden öldü? Halit Akçatepe, Hababam Sınıfı filminde canlandırdığı Güdük Necmi karakteriyle hafızalara kazındı. Fakat oyuncu, 1972 yılında Tatlı Dillim filmiyle ünlü oldu. Usta isim oyunculuğa çocuk yaşta babasının aracılığı ile başladı. Peki, Halit Akçatepe neden öldü? Halit Akçatepe nereli? Halit Akçatepe eşi kim? İşte ayrıntılar...

Halit Akçatepe, 1938 yılında İstanbul, Üsküdar'da doğdu, Saint Benoit Fransız Lisesi'nde eğitim gördü. Anıtkabir'deki bir buçuk yıllık askerlik görevinin ardından oyunculuğa devam etti. Popüler olduğu Hababam Sınıfı filminde babası ile rol aldı. Akçatepe, Tülin Akçatepe ile 1963 yılında evlendi ve çift 1981 yılında boşandı. Oyuncu, 1999 yılında Rezzan Akçatepe'yle nikah masasına oturdu ancak 2009 yılında evlilikleri son buldu. Halit Akçatepe 2017 yılında yaşamını yitirdi.

HALİT AKÇATEPE KİMDİR?

Usta oyuncu, 1 Ocak 1938'de Üsküdar'da dünyaya geldi. İlkokulu Refik Halit Karay Mektebi'nde okudu. Dönemin film yönetmenlerinden birinin, babası Sıtkı Akçatepe'ye bir çocuk oyuncu ihtiyacı olduğunu söylemesiyle, Halit Akçatepe oyunculuğa başlar. İlk filmini 1943'te 5 yaşındayken çekti. Saint Benoit Fransız Lisesi'nden mezun olan Akçatepe, 1959'da Anıtkabir'de 1,5 yıl askerlik görevini yaptı.

HABABAM SINIFI FİLMİNDE BABASI İLE BİRLİKTE OYNADI

Halit Akçatepe, 1972'te Tatlı Dillim filmiyle ünlü oldu. 1963'te Yasak, Gündoğarken, Semaya Baktım Seni Gördüm filmlerinde yer aldı. 1975'te Hababam Sınıfı filmindeki Güdük Necmi tiplemesiyle Türk sinemasına adını yazdırdı. Oyuncunun babası Sıtkı Akçatepe ve annesi Leman Akçatepe de Türk sinemasında çeşitli yapımlarda yer aldı. Baba Sıtkı Akçatepe, Hababam Sınıfı film serisinde oğlu ile birlikte görev aldı. Baba Akçatepe, Hababam Sınıfı filmlerinde ''Paşa Nuri'' karakterine can veriyordu.

Akçatepe, 1963 yılında Tülin Akçatepe ile ilk evliliğini gerçekleştirdi ve bu evlilikten Itır (1964) ve Ebru (1968) isminde iki kızı oldu. 1981 yılında çift boşandı ve oyuncu 1999'da Rezzan Akçatepe ile dünyaevine girdi. Bu evlilikten ise 2001 yılında kızları Günsu doğdu. Halit Akçatepe ve Rezzan Akçatepe 2009 yılında boşandı.

Halit Akçatepe, 31 Mart 2017 tarihinde İstanbul'da 79 yaşında kalp ve solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. 2 Nisan 2017'de Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

FİLMLERİ

Babam Sınıfta Kaldı (2013)

Krem (dizi) (2012)

Kral Çıplak (2012)

Leyla ile Mecnun (dizi) (2011)

Geniş Aile (2009)

Aile Reisi (2009)

7 Kocalı Hürmüz (2009)

Orada Neler Oluyor? (2009)

Vurgun (2008)

Genco (2007)

Yalan Dünya (2007)

Hakkını Helal Et (2007)

Sesler Yüzler Mekanlar (2007)

İki Aile (2006 - 2008)

Sevda Çiçeği (2006)

Hababam Sınıfı Üç Buçuk (2005)

İki Arada Aşk (2005)

Cumbadan Rumpaya (2005)

Beşinci Boyut (2005)

Müyim Olan Aşkımız (2005)

Hababam Sınıfı Askerde (2004)

Büyük Buluşma (2004)

Canım Annem (2004)

Avrupa Yakası (2004)

Yeşilçam Denizi (2003)

Şapkadan Babam Çıktı (2003)

Hababam Sınıfı Merhaba (2003)

Vaka-i Zaptiye (2002)

En Son Babalar Duyar (2002)

Çılgın Bediş (2001)

Siyah Cennet (2000)

Tersine Dünya (2000)

Konu Komşu (1999)

Eltiler (1997)

Hayvanlara Dokunduk (1997)

Hoşçakal İstanbul (1996)

Şaban İle Şirin (1995)

Çatı (1995)

Kaygısızlar (1994)

Hayri Beyin Son Aşkı (1993)

Oyun İçinde Oyun (1993)

Şaban Askerde (1993)

Yazlıkçılar (1993)

Anasının Kızı (1992)

Sürgün (1992)

İnsanlar Yaşadıkça (1989)

Bizimkiler (1989)

Kötü Kader (1987)

Büyük Koşu (1987)

Karımın Gölgesi (1987)

Keko Aptallar Çetesi (1986)

Keriz (1985)

Şaban Papucu Yarım (1985)

Şen Dul Şaban (1985)

Adile Teyze (1982)

Umut Dilencisi (1982)

Buyurun Cümbüşe (1982)

Talih Kuşu (1982)

Dört Geline Dört Damat (1981)

Renkli Dünyalar (1980)

Dokunmayın Şabanıma (1979)

Evlidir Ne Yapsa Yeridir (1978)

Şabanoğlu Şaban (1977)

Gülen Gözler (1977)

Bülbül Ailesi (1976)

Hababam Sınıfı Uyanıyor (1976)

Süt Kardeşler (1976)

Tantana Kardeşler (1976)

Şoför Mehmet (1976)

Lüküs Hayat (1976)

Bizim Aile (1975)

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1975)

Merhaba (1975)

Ah Nerede (1975)

Üç Ahbap Çavuşlar (1975)

Şaşkın (1974)

Hababam Sınıfı (1974)

Köyden İndim Şehire (1974)

Salak Milyoner (1974)

Evet mi Hayır mı? (1974)

Kanlı Deniz (1974)

Mavi Boncuk (1974)

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz (1974)

Canım Kardeşim (1973)

Tarkan: Güçlü Kahraman (1973)

Yalancı Yarim (1973)

Bebek Yüzlü (1973)

Oh Olsun (1973)

Ömer Hayyam (1973)

Umut Dünyası (1973)

Sevilmek İstiyorum (1973)

İyi Döverim Kötü Severim (1972)

Tarkan: Altın Madalyon (1972)

Üç Sevgili (1972)

Sev Kardeşim (1972)

O Ağacın Altında (1972)

Tatlı Dillim (1972)

Feryat (1972)

Adanalı Kardeşler (1972 Ufaklık/ Konuk Oyuncu)

Bir Varmış Bir Yokmuş (1971)

Üç Arkadaş (1971)

Beyoğlu Güzeli (1971)

Mahallenin Namusu (1953)

Köprüaltı Çocukları (1953)

Hayat Acıları (1951)

Güldağlı Cemile (1951)

İstiklal Madalyası (1948)

Bir Dağ Masalı (1947)

Karanlık Yollar (1947)

Senede Bir Gün (1946)

Günahsızlar (1944)

Nasreddin Hoca Düğün'de (1943)

Dertli Pınar (1943)