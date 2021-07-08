Haliliye Kaymakamlığı: Merve Akpınar ve ailesinin okuluna alınmadığı iddiası gerçeği yansıtmıyor
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Haliliye Kaymakamlığı: Merve Akpınar ve ailesinin okuluna alınmadığı iddiası gerçeği yansıtmıyor

Haliliye Kaymakamlığı: Merve Akpınar ve ailesinin okuluna alınmadığı iddiası gerçeği yansıtmıyor
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Haliliye İlçe Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, hentbolcu Merve Akpınar'ın (13), ailesi ve gazetecilerle birlikte öğrencisi olduğu Şanlıurfa'daki imam hatip ortaokuluna alınmadığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

ŞANLIURFA'nın Haliliye İlçe Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, hentbolcu Merve Akpınar'ın (13), ailesi ve gazetecilerle birlikte öğrencisi olduğu Şanlıurfa'daki imam hatip ortaokuluna alınmadığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi. 

Güncü Tepesi Mahallesi'nde yaşayan Ali ve Emine Akpınar çiftinin kızları Konuklu İmam Hatip Ortaokulu 9'uncu sınıf öğrencisi Merve Akpınar, geçen günlerde Hentbol Federasyonu'nun davetlisi olarak bulunduğu Ankara'da, yaşadığı sıkıntıları DHA'ya anlattı. Merve Akpınar, "Sen kızsın, şort giyemezsin, erkeklerin yanında oynayamazsın, oran buran görünür" sözleri ile Türkiye'de gündem odu. Birçok kişi ve kurumun destek verdiği Merve Akpınar'ın dün okuluna alınmadığı iddia edildi.

Haliliye Kaymakamlığı'ndan, iddialarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Türkiye Hentbol Federasyonu'nun daveti ve Şanlıurfa Valiliği'nin 27 Haziran 2021 tarihli onayıyla 22 kişilik kafileyle Ankara iline giden öğrencimiz Merve Akpınar'ın antrenman sırasında verdiği demeç, kendisini Türkiye'nin gündemine taşımış ve basının ilgi odağı olmuştur. Başarılı öğrencimiz Merve Akpınar, Şanlıurfa'ya dönüşünde de basın kuruluşları tarafından kendisine gösterilen ilgi sebebiyle ailesiyle birlikte çeşitli basın kuruluşlarıyla röportajlar yapmış, öğretmeni ile de röportaj yapılması talebi üzerine başlatılan izin süreci de Şanlıurfa Valiliği'nce aynı gün içinde uygun görülmüştür. Haberlerde iddia edilen, öğrencimizin ve ailesinin okula alınmadığı ifadeleri gerçeği yansıtmamakta olup, öğrencimiz, ailesi ve basın mensupları bu süreçte okulumuzda misafir edilmiş, ancak basın mensuplarımız izin sonucunu beklemeden okuldan ayrılmışlardır. İlçe olarak başarısından gurur duyduğumuz öğrencimize ve arkadaşlarına daha iyi şartlarda spor yapabilmeleri için, ilgili bütün kurumlarımızca her türlü destek verilmeye devam edilecektir."


Haliliye Kaymakamlığı: Merve Akpınar ve ailesinin okuluna alınmadığı iddiası gerçeği yansıtmıyor
Haliliye Kaymakamlığı: Merve Akpınar ve ailesinin okuluna alınmadığı iddiası gerçeği yansıtmıyor
Haliliye Kaymakamlığı: Merve Akpınar ve ailesinin okuluna alınmadığı iddiası gerçeği yansıtmıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak

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Haliliye Kaymakamlığı: Merve Akpınar ve ailesinin okuluna alınmadığı iddiası gerçeği yansıtmıyor - Haberler
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