Halil Sezai ve sevgilisi Melike Beşli evleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Halil Sezai ve sevgilisi Melike Beşli evleniyor

09.02.2021 11:17 | Son Güncelleme: 09.02.2021 11:22
Halil Sezai ve sevgilisi Melike Beşli evleniyor

Geçtiğimiz yıl, Tuzla'da komşusunu darp ettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan ve 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye olan Halil Sezai, kendine yeni bir hayat kurdu.

Geçtiğimiz yıl, Tuzla'da komşusunu darp ettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan ve 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye olan Halil Sezai, kendine yeni bir hayat kurdu.

Melike Beşli ile aşk yaşayan ünlü şarkıcı zor günleri geride bıraktı. Sezai, sevgilisine evlilik teklifinde bulundu. Sürpriz teklif karşısında çok heyecanlanan Melike Beşli, bu özel anın fotoğrafını, 'Sürprizime ortak olan herkese teşekkürler.' mesajıyla 'evet' dediğini duyurdu.

Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafa 'mutluluklar' yorumları yapıldı.

Cezaevi sürecini anlattı!

Halil Sezai, psikolog Gökhan Çınar'ın sunumuyla yeni sezonda yayın hayatını Exxen'de sürdüren Katarsis'in bu haftaki konuğu oldu. Sezai komşusuyla yaşadığı kavgayı ve sonrasını anlattı.

'İhtiyacım olan zamanda kimseyi yanımda göremedim'

Programın başlarında Tuzla'da 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i ile yaşadığı darp olaylarına ilişkin kamuoyundaki tepkilere yönelik açıklamalar yapan şarkıcı, "Aptal kutusu dediğimiz şeyin içinde verilen her şeye inanıyoruz. Dünyanın tamamı böyle, tek bizim ülkemiz değil. Medya gücünü eline geçiren herkes algıları istediği gibi yönetebiliyor. Yaptırtmak istediği ve göstermek istediği her şeyi rahatlıkla yansıtabiliyor. Bu benim cezaevinden çıktıktan sonra katıldığım ilk program. 45 günlük bir cezaevi süreci geçirdim. Bu süreçte gerçekten de kimse yanıma gelip 'hayırdır ne oldu sana' diye sormadı. İhtiyacım olan zamanda kimseyi yanımda göremedim. Kimse gerçeği duymak için bana mikrofon uzatmadı. Şimdi algılar değiştiğinde gelip sormaya başladılar. İş işten geçtikten sonra geliyorlar. İnsan buna üzülüyor" yanıtını verdi.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Pervin Buldan Mevlüt Çavuşoğlu Leyla Şahin Usta Mehmet Ali Çelebi
Magazin Selami Şahin Didem Kınalı Merve Dizdar Serenay Sarıkaya
Spor Ömer Ali Arda Turan Fatih Terim Hakan Kutlu Cüneyt Çakır
Tüm Haberler İzmir İstifa Fırtına Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Halil Sezai ve sevgilisi Melike Beşli evleniyor - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 11:37:46. #1.16#
title