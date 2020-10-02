HALİL SEZAİ AMELİYAT OLDU
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HALİL SEZAİ AMELİYAT OLDU

02.10.2020 17:20 | Son Güncelleme: 02.10.2020 17:45
HALİL SEZAİ AMELİYAT OLDU

CEZAEVİNDE tutuklu bulunan şarkıcı Halil Sezai elinden ameliyat oldu.

CEZAEVİNDE tutuklu bulunan şarkıcı Halil Sezai elinden ameliyat oldu. Sezai bir gün hastanede yattıktan sonra tekrar cezaevine götürüldü.

Tuzla'da 67 yaşındaki komşusunu darp eden şarkıcı Halil Sezai, iki hafta önce tutuklandı. Halil Sezai'nin iki gün önce sağ elindeki rahatsızlık nedeniyle Marmara Üniversitesi Ortopedi bölümüne getirilerek ameliyat edildiği öğrenildi. Hastanede 1 gün kalan Sezai, tekrar Maltepe Cezaevi'ne konuldu. Sezai'nin durumunun iyi olduğu belirtildiKavga sırasında yaralandığı belirtilen Halil Sezai'nin adliye getirilirken de sağ elinin sargılı olduğu görülmüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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