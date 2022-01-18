Halil Konakçı kimdir? Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı ne dedi?
Sezen Aksu'nun 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı gündem oldu. Şarkıda geçen, 'Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e' sözleri sosyal medyada polemik konusu oldu. Konu hakkında Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı da görüş belirtti. Peki, Halil Konakçı kimdir?
Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı, Sezen Aksu'nun şarkısında geçen 'Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e' sözlerine tepki gösterdi. Hilafetin geri gelmesini isteyen Konakçı, "Bu dini sahipsiz bıraktılar, kafalarına göre at koşturmaya başladılar. Ne Hz. Meryem'e, ne Adem'e ne Havva'ya, ne Resullullah Aleyhisselam'a, ne şeriata, ne Kuran'a, ne başörtüsüne, ne çarşafa, ne sarığa, ne minareye kimse konuşamazdı. Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. İslam adına istiyoruz" dedi. Halil Konakçı kimdir? Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı ne dedi?
Sezen Aksu'ya yönelik tepkiler büyürken Ankara Melike Hatun Camii İmam Hatibi Halil Konakçı, Bursa'da bir camide verdiği vaazda Sezen Aksu üzerinden örnek vererek hilafet çağrısı yaptı. Konakçı,"Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. İslam adına istiyoruz" dedi.
"Dini sahipsiz bıraktılar" diyen Konakçı, "Söyleyin bana İslam'ın merkezi neresi? İslam'ın söz sahibi, makamı kim? Anladınız mı şimdi niye kaldırdılar, niye lağvettiler o makamı 100 yıl önce? Çıksın bir şarkıcı parçası Adem Aleyhisselam'a 'cahil' diyebilsin diye bu makamı kaldırdılar. Eğer o makam bugün kaim olsaydı bir kimse bile bugün konuşup Allah'ın indinde imam bile olsa söz sahibi olamazdı. Allah o makamı geri getirsin bize. Bunun için çalışacağız. Ah İslam kaim olsaydı, ah bu dinin bir başı bir sahibi olsaydı... Bu dini sahipsiz bıraktılar, kafalarına göre at koşturmaya başladılar. İşte o sahip olsaydı çıkıp da ne Hz. Meryem'e, ne Adem'e ne Havva'ya, ne Resullullah Aleyhisselam'a, ne şeriata, ne Kuran'a, ne başörtüsüne, ne çarşafa, ne sarığa, ne minareye kimse konuşamazdı. Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. İslam adına istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"Acısıyla, tatlısıyla
Ne şahane bir şey yaşamak
Dibe vurmak, dimdik durmak
Bin bahane, bin oyun kurmak
Binmişiz bir alâmate
Gidiyoruz kıyamete
Selam söyleyin o cahil
Havva ile Adem'e
Aha yine, aha yine
Önümüz uçurum, ardımız dağ
İlle yanacağız, yanacaklar
Elbette
Gül de var, diken de
Aşk da var, savaş da
Her şey hepimiz için
Kısmet hayatta
Yazın veda edişi
Şölenlerle, şarkılarla
Baharların gelişi
Kırmızı, mor, yeşil lila la la ne şahane"