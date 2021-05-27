Halil Koç kimdir? HSK üyesi Halil Koç kaç yaşında, nereli? Halil Koç'un hayatı ve biyografisi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 ismi Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine seçti. Resmi Gazete kararlarının açıklanmasının ardından Halil Koç kimdir? sorusunun yanıtı araştırıldı. Anayasa'nın 159'uncu maddesi ile 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verilen karara göre atanan Halil Koç kaç yaşında, nereli? İşte, Halil Koç'un hayatı ve biyografisi!

Halil Koç kimdir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yer alan karara göre Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliğine Halil Koç, Mehmet Akif Ekinci, İbrahim Kolcu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Yıldırım seçildi. 2011 yılından beri kesintisiz HSK üyeliği yapan Halil Koç, bu atama ile en uzun süre HSK üyeliği yapan isimlerden biri olarak tarihe geçti. İşte, Halil Koç hayatı ve biyografisi...

HALİL KOÇ KİMDİR?

1966 Konya Ilgın doğumlu olan Koç, ilk orta ve lise öğrenimimi Konya'da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1988 yılında mezun oldu. 1991 tarihinde Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı olarak mesleğe başladı.

HALİL KOÇ HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

05.09.1966 tarihinde Bulcuk (Ilgın–Konya)'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimimi Konya'da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1988 yılında mezun oldu.

08.01.1991 tarihinde Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı olarak mesleğe başladı. Sırasıyla Hatay Vergi Mahkemesi Üyeliği, Ankara İdare Mahkemesi Üyeliği, Danıştay Tetkik Hâkimliği ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği görevlerinde bulundu. 17.10.2010 tarihinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu yedek üyesi olarak seçildi. Sonrasında Ankara 17. İdare Mahkemesi Başkanlığı ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. 17.11.2011–25.11.2014 tarihleri arasında Hâkimler ve Savcılar Kurulu asıl üyeliği yaptı. 12.10.2014 tarihinde yeniden Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyesi seçildi. Halen Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Daire Başkanı olarak görev yapmakta olup, evli ve iki çocuk babasıdır.