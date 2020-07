Halil İnalcık kimdir? Halil İnalcık nereli, ne zaman öldü? Halil İnalcık eserleri ve hayatı Halil İnalcık, Türk-Osmanlı tarihi ile ilgili çalışmalarıyla adını duyurdu. 1916 yılında İstanbul'da doğan İnalcık, toplamda 7 farklı dil bililiyordu. Halil İnalcık çoklu organ yetmezliği nedeniyle 25 Temmuz 2016 tarihinde yaşamını yitirdi. Halil İnalcık kısaca hayatı...

Halil İnalcık,''Tarihçilerin şeyhi'', ''Tarihçilerin kutbu'' olarak anılan dünyaca bilinen tarihçidir. 1947'de Türk Tarih Kurumu (TTK) üyeliğine seçildi, British Museum'da Türkçe yazmalar üzerinde çalışmalar yürüttü. Columbia, Princeton, Pennsylvania, Harvard Üniversitelerinde görev aldı. Halil İnalcık hayatı haberimizde.

HALİL İNALCIK KİMDİR?

İnalcık, 7 Eylül 1916 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 1943'te doçentliğe atandı. Bu evlilikten kızı Günhan dünyaya geldi. Uzun yıllar aynı fakültede Osmanlı ve Avrupa tarihi üzerine dersler veren İnalcık, 1947'de Türk Tarih Kurumu (TTK) üyeliğine seçildi. 1949'da İngiltere'ye giderek British Museum'da Türkçe yazmalar üzerinde çalıştı ve Calendar of State Papers serisinde Osmanlı tarihine ait kayıtları topladı. Public Record Office'te Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili kaynak taraması yaptı. 1951 yılında Türkiye'ye döndü.

OSMANLI TARİHİ KÜRSÜSÜNÜ KURDU

1951'in yılında Bursa Şer'iyye Sicilleri üzerine çalışmaya başladı. İnalcık, Haziran 1952'te profesörlük unvanı aldı. Columbia, Princeton, Pennsylvania, Harvard Üniversitelerinde ziyaretçi profesör olarak dersler verdi. 1972 Ankara Üniversitesinden emekli olarak Chicago Üniversitesinde Osmanlı Tarihi Kürsüsünü kurdu. 1973 yılında kitabı The Ottoman Empire The Classical Age 1300-1600 yayımlandı.

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ'NDE TARİH BÖLÜMÜNÜ KURDU

Halil İnalcık, "International Association for Social and Economic History of Turkey" adlı uluslararası bir birlik kurdu, ilk 1977'de Hacettepe Üniversitesi'nde olmak üzere 11 uluslararası kongrenin toplanmasına öncülük etti. 1986 yılında Chicago Üniversitesinden emekli oldu ve 1993 yılında Bilkent Üniversitesi'nde Tarih Bölümünü kurdu. 23 yıl boyunca Bilkent Üniversitesi Osmanlı Tarihi Bölümü'nde yüksek lisans ve doktora öğrencilerine seminer dersi verdi. 2003 yılında Bilkent Üniversitesi'nde Halil İnalcık Center for Ottoman Studies adlı merkez kurdu. Halil İnalcık, 1000'den fazla ayrı basımı ve diğer materyalleri bu merkeze bağışladı.

DÜNYADA SAYILI 2 BİN BİLİM ADAMI ARASINDA GÖSTERİLDİ

Osmanlı Türkçesi, İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, Farsça ve İtalyanca bilen tarihçiye, dünyanın çeşitli üniversitelerinden çok sayıda fahri doktora tevcih edildi. Cambridge'de bulunan Uluslararası Biyografi Merkezi tarafından dünyada sosyal bilimler alanında sayılı 2000 bilim adamı arasında gösterildi. Tarihçilerin Kutbu Halil İnalcık Kitabı adlı söyleşi kitabı 2005 yılında yayımlandı.

Şevkiye Işıl ile evli olan Halil İnalcık çoklu organ yetmezliği nedeniyle 25 Temmuz 2016 tarihinde Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.