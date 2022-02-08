İşte kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'yı öldüren suikast timi! MOBESE'ye böyle takıldılar

Sedat Peker'in videolarında adının geçmesiyle Türkiye'de tanınan kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, Girne'deki otelinden Çatalköy'e gittiği sırada uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı. Saldırı sonrası Falyalı'nın şöförü Murat Demirtaş olay yerinde hayatını kaybederken, Halil Falyalı ise ağır şekilde yaralandı. Sevk edildiği hastanede Falyalı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MOBESE'YE BÖYLE TAKILDILAR

Olayla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ederken, Falyalı'ya silahlı saldırıda bulunduğu iddia edilen kişilerin MOBESE görüntüleri de ortaya çıktı. Öte yandan suikastın işlendiği bölge de görüntülendi. Olay yerini inceleyen polis ekipleri bölgede 50'den fazla kovan bulundu.

SÜRAT TEKNESİYLE KAÇTIKLARI İDDİA EDİLDİ

İddialara göre; Falyalı, evinin yakınlarında arazi aracıyla gelen şahıslar tarafından otomatik silahlarla tarandı. Saldırganlar adadan sürat teknesi ile ayrıldı.

EŞİ VE ÇOCUKLARI ARKADAKİ ARAÇTAYDI

Falyalı'nın aracının yaylım ateşine tutulduğu sırada eşi ve çocuklarının arkadaki araçta bulunduğu öğrenildi. Falyalı'nın eşi ve çocuklarının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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