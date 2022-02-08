İşte kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'yı öldüren suikast timi! MOBESE'ye böyle takıldılar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İşte kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'yı öldüren suikast timi! MOBESE'ye böyle takıldılar

Haberler.com - Güncel
 - Güncelleme:

KKTC'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kumarhane işletmecisi Halil Falyalı suikastıyla ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Falyalı'ya uzun namlulu silahlarla saldırıda bulunan ve sürat teknesiyle kaçan saldırganların MOBESE kayıtları da ortaya çıktı.

Sedat Peker'in videolarında adının geçmesiyle Türkiye'de tanınan kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, Girne'deki otelinden Çatalköy'e gittiği sırada uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı. Saldırı sonrası Falyalı'nın şöförü Murat Demirtaş olay yerinde hayatını kaybederken, Halil Falyalı ise ağır şekilde yaralandı. Sevk edildiği hastanede Falyalı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ederken, Falyalı'ya silahlı saldırıda bulunduğu iddia edilen kişilerin MOBESE görüntüleri de ortaya çıktı. Öte yandan suikastın işlendiği bölge de görüntülendi. Olay yerini inceleyen polis ekipleri bölgede 50'den fazla kovan bulundu.

İşte kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'yı öldüren suikast timi! MOBESE'ye böyle takıldılar

İddialara göre; Falyalı, evinin yakınlarında arazi aracıyla gelen şahıslar tarafından otomatik silahlarla tarandı. Saldırganlar adadan sürat teknesi ile ayrıldı.

Falyalı'nın aracının yaylım ateşine tutulduğu sırada eşi ve çocuklarının arkadaki araçta bulunduğu öğrenildi. Falyalı'nın eşi ve çocuklarının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son Dakika: Sedat Peker'in videolarında adı geçen Halil Falyalı, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiSon Dakika: Sedat Peker'in videolarında adı geçen Halil Falyalı, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'nın suikasta uğradığı olay yerinden ilk görüntüler! 50 boş kovan bulunduKumarhane işletmecisi Halil Falyalı'nın suikasta uğradığı olay yerinden ilk görüntüler! 50 boş kovan bulundu

Haberler.com - Güncel

Halil Falyalı, Sedat Peker, Suikast, MOBESE, KKTC, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title