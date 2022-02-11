Halil Falyalı'nın şoförü Ankara'da toprağa verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Halil Falyalı'nın şoförü Ankara'da toprağa verildi

Demirören Haber Ajansı, Şifanur Sansar - Güncel
 - Güncelleme:
Halil Falyalı'nın şoförü Ankara'da toprağa verildi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) uğradığı silahlı saldırıda Halil Falyalı ile birlikte hayatını kaybeden şoför Murat Demirtaş (37) Ankara'da toprağa verildi.

ANKARA (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) uğradığı silahlı saldırıda Halil Falyalı ile birlikte hayatını kaybeden şoför Murat Demirtaş (37) Ankara'da toprağa verildi.

Girne Çatalköy'de 8 Şubat'ta aracına uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırı sonucu Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş hayatını kaybetti. 8 yıldır Kıbrıs'ta yaşayan 2 çocuk babası Murat Demirtaş'ın cenazesi, yapılan işlemlerin ardından Ankara'ya getirildi. Demirtaş için Ahmet Efendi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Demirtaş'ın ailesi ile yakınları katıldı. Demirtaş'ın annesi, oğlunun tabutuna sarılıp, "Oğlumu yıllardır göremiyorum" diyerek, gözyaşı döktü. Demirtaş'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Halil Falyalı'nın şoförü Ankara'da toprağa verildi

Halil Falyalı'nın şoförü Ankara'da toprağa verildi

Demirören Haber Ajansı / Şifanur Sansar - Güncel

Murat Demirtaş, Halil Falyalı, Kıbrıs, Ankara, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title