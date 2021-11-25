Halil Etyemez kimdir? Halil Etyemez kaç yaşında, nereli? Halil Etyemez hayatı ve biyografisi!

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Artvin - Yusufeli - 1965, Hasan, Elife.

Öğretmen,Eğitimci olan Halil Etyemez, Amasya Eğitim Yüksek Okulu ve İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi ve Denetçiliği Bölümünü bitirdi. Eğitim Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı.

Eğitimciler Birliği Sendikası Genel Sekreterliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

25 , 26 ve 27. Dönemde Konya Milletvekili seçildi. Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği yaptı. Aynı zamanda Gürcistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

İyi düzeyde İngilizce ve arapça bilen Etyemez, evli ve 3 çocuk babasıdır.