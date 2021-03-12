Haliç'te daha önce intihar girişiminde bulunan 2 kişiyi kurtaran kaptan, bu defa da denize düşen köpeği kurtardı
İstanbul Beyoğlu'nda daha önce intihar eden bir kadın ve bir erkeği kurtaran kaptan, bu defa da denize düşen bir köpeği kurtardı. Karaya çıkarılan köpek, kaptanı koklayarak adeta teşekkür ederken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Haliç'te tekne kaptanı Hasan Mutlu iskeleden denize düşen bir köpeği görünce harekete geçerek onu kurtardı. Sudan çıkardığı köpeği teknesine alan Hasan Mutlu kurulayıp temizlediği köpekle oynayıp, kendisine gelene kadar onunla zaman geçirdi.
KOKLAYARAK TEŞEKKÜR ETTİ
Mutlu, kurtardığı köpekle selfie çektiği sırada köpek onu koklayıp adeta teşekkür etti. Kendine gelen köpek daha sonra buradan uzaklaştı. Yaşanan olay cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
3 CAN KURTARDI
Haliç bölgesinde teknesiyle yolcu taşımacılığı yapan Hasan Mutlu daha önce Metro Köprüsü'nden denize atlayan genç bir kadını bir zaman sonra da yine köprüden atlayan bir erkeği kurtarırken görüntülenmişti. Hasan Mutlu son olarak denize düşen bir köpeği kurtardı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı