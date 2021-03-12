Haliç'te daha önce intihar girişiminde bulunan 2 kişiyi kurtaran kaptan, bu defa da denize düşen köpeği kurtardı

İstanbul Beyoğlu'nda daha önce intihar eden bir kadın ve bir erkeği kurtaran kaptan, bu defa da denize düşen bir köpeği kurtardı. Karaya çıkarılan köpek, kaptanı koklayarak adeta teşekkür ederken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.