HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDEKİ ÇALIŞMALARIN İKİNCİ ETABI BAŞLADI
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HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDEKİ ÇALIŞMALARIN İKİNCİ ETABI BAŞLADI

HALİÇ Köprüsü'nde ilk etabı tamamlanan derz yenileme çalışmalarının ikinci etabı başladı.

08.08.2020 01:18 | Son Güncelleme: 08.08.2020 01:46

HALİÇ Köprüsü'nde ilk etabı tamamlanan derz yenileme çalışmalarının ikinci etabı başladı. Çalışmalar nedeniyle Edirnekapı-Okmeydanı istikametinde 3 şeridin 2'si kapatıldı. Şeritler 7 gün boyunca kapalı kalacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Haliç Köprüsü'nde derz yenileme çalışmalarının ikinci etabına başladı. D-100 Karayolu üzerinde bulunan Haliç Köprüsü'ndeki kullanım ömrünü tamamlamış ve genleşmiş derzlerin yenilenmesi çalışması 8-14 Ağustos tarihleri arasında bitirilecek. Gece yarısı başlayan çalışmalar nedeniyle Edirnekapı-Okmeydanı istikametindeki 3 şeridin sağdan 2 şeridi dubalarla kapatılırken, trafik akışı tek şeritten sağlandı. Kapatılan şeritlerin 7 gün kapalı kalacağı öğrenildi.

HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDEKİ ÇALIŞMALARIN İKİNCİ ETABI BAŞLADI

Kaynak: DHA

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