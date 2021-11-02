Halfeti'de "Öncelik Yayanın" etkinliği gerçekleştirildi - Haberler
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Halfeti'de "Öncelik Yayanın" etkinliği gerçekleştirildi

AA / Mustafa Sonar - Haberler | Güncel
Halfeti'de

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, Kaymakam Selin Sarı ve Belediye Başkanı Şeref Albayrak'ın katılımıyla "Öncelik Yayanın" etkinliği gerçekleştirildi.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, Kaymakam Selin Sarı ve Belediye Başkanı Şeref Albayrak'ın katılımıyla "Öncelik Yayanın" etkinliği gerçekleştirildi.

Halfeti Siyahgül Mahallesi Aydın Güven Gürkan Caddesi üzerinde yaya geçitlerinin kullanımında farkındalık oluşturulması amacıyla, Kaymakam Sarı, Belediye Başkanı Albayrak ve öğrencilerin katılımıyla sürücüler bilgilendirildi.

Ayrıca sürücülere uyulması gereken kurallar hatırlatılarak, emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

Halfeti'de Öncelik Yayanın etkinliği gerçekleştirildi

Halfeti'de Öncelik Yayanın etkinliği gerçekleştirildi

AA / Mustafa Sonar - Son Dakika Haberleri
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