Halfeti'de öğrencilere "sürücü ve yaya eğitimi verildi"
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Halfeti'de öğrencilere "sürücü ve yaya eğitimi verildi"

Anadolu Ajansı / Mustafa Sonar - Haberler | Güncel
Halfeti'de öğrencilere 'sürücü ve yaya eğitimi verildi'

Halfeti İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik sürücü ve yaya eğitimi düzenlendi.

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Halfeti İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik sürücü ve yaya eğitimi düzenlendi.

Yunus Emre Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Komiser Murat Aranmış ve polis memurları tarafından öğrencilere bilgiler verildi.

Trafik polisleri kontrollü geçişler, yaya geçitleri, servislere ve diğer araçlara binişlerde dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Sonar

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