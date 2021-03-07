Halfeti'de 'koku festivali' düzenlendi

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Halfeti'de 'koku festivali' düzenlendi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen koku festivali az sayıda katılım ile gerçekleştirildi.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Koku Festivali" az sayıda katılımcı ile gerçekleştirildi. Eski Halfeti kırsalında organizasyonun son gününde koku yürüyüşü kapsamında 'Mezopotamya Sümbülü' ve 'meşe ağacı' tanıtıldı. Prof. Dr. Hasan Akan, katılımcılara Mezopotamya Sümbülünün sadece bu bölgede yetiştiğini belirterek, kokusu bakımından önemli bir bitki çiçeği olduğunu söyledi. Halfeti Kaymakamı Selami Korkutata da koku festivalinin her geçen yıl daha da geliştiğini ifade ederek pandemiye rağmen bu imkanların oluşturulmasında emeği geçenleri kutladı.

Etkinlik kapsamında bir açıklama yapan Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, "Bu yıl festivalin 3'üncüsünü düzenliyoruz. Festival kapsamında 4 kilometre yürüyerek Mezopotamya Sümbülünün yetiştiği alana geldik. Bu tür sadece Eski Halfeti'de yetişiyor. Halfeti ilçemiz hem Karagülü ile hem de Mezopotamya Sümbülü ile anılan bir ilçedir. Ben bu festivalde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Festival ile hem Halfeti turizmine hem de ilçede yetişen Karagül ve Mezopotamya Sümbülüne dikkat çekilmesi ve tanıtımına katkı sunulması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN BOZKURT