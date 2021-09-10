Haldun Domaç kimdir? Haldun Domaç kaç yaşında, nereli? Haldun Domaç biyografisi!

Gazetelerde Yazı İşleri Müdürlüğü, Haber Müdürlüğü, Basın Danışmanlığı, Ekonomi ve Spor Muhabirliği, Spor İstihbarat Şefliği, Spor Yazarlığı, Spor Servisi Yönetmenliği, Program Sorumlusu, Yönetmen Yardımcılığı, Program Yorumcusu ve Sunucusu görevlerini yürütmüştür. Peki, Haldun Domaç kimdir? Haldun Domaç kaç yaşında, nereli? Haldun Domaç neden gündem oldu? Haldun Domaç mesleği nedir? Haldun Domaç hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

HALDUN DOMAÇ KİMDİR?

2 Ağustos 1957 yılında Giresun'un Tirebolu ilçesinde dünyaya gelen Domaç'ın babası Atilla ve annesi Güler hanımdır. Haldun Domaç'ın babası memurdur. Annesi ise Rizelidir. Giresunda Bulancak Atatürk ilkokulunda eğitime başlayan Domaç ardından 1967 yılnda ise Fatih Ulubatlı Hasan ilkokulunda eğitimine devam etti. Ortaokulu da Ahmet Rasim ortaokulunda okuyan Domaç lisede ise Pertevniyal Lisesi öğrencisi idi. 1979 yılına gelindiğinde ise İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden mezun olmuştur. Üniversite eğitim aldığı yıllarda ise 2 yıl kadar SSK Eminönü şubesinde memurluk görevinde bulunmuştur. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Domaç farklı farklı amatör takımlarda ve Sarıyer Spor Kulubünde profesyonel bir şekilde top koşturdu. Bilek Güreç Antrenörlüğü, Hakemlik görevlerinde yer alan Domaç, Türkiye'de Bilek Güreşi Organizsyonu kurucularından biri olmuştur. Herkes için Spor Federasyonu Bilek Güreşi Dalı Merkez Hakem Komitesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Uzun bir zamandır Aspor kanalında görmeye alıştığımız Haldun Domaç, Mustafa Göksu'nun sunuculuğunu üstlendiği Son Sayfa programında yorumcu olarak görev almaktadır. 1979 ve 1988 senelerinde Gazetecilik kariyerine Günaydın Gazetesinde merhaba demiştir. Gölge Adam Gazetesi çatısı altında Spor Müdürü olarak görev yapmış olan Domaç daha sonralarında bazı gazetelerde Yazı İşleri Müdürlüğü, Haber Müdürlüğü, Basın Danışmanlığı, Ekonomi ve Spor Muhabirliği, Spor İstihbarat Şefliği, Spor Yazarlığı, Spor Servisi Yönetmenliği, Program Sorumlusu, Yönetmen Yardımcılığı, Program Yorumcusu ve Sunucusu görevlerini yapmış ve Program Yorumcusu olarak 2014 senesinde başladığı Aspor macerasını yürütmektedir. Haldun Domaç Fenerbahçe taraftarıdır.

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