Halay çekerken kalp krizi geçirip öldü... Son anları böyle görüntülendi



MARDİN - Adana'da ikamet eden ve Mersin'de bir yakınının düğününe katılan Mardinli Fettah Çağırdan, halay çektiği sırada kalp krizi geçirerek, yere yığıldı. Çağırdan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Mardin'in Derik ilçesine bağlı Bayraklı köyü Değirmenli mezrasından 24 yıl önce Adana'ya göç eden Fettah Çağırdan, ailesi ile birlikte önceki gün bir yakınının düğününe katılmak için Mersin'e gitti. Düğünde halaya duran ve grubun başını çeken 10 çocuk babası Çağırdan, kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Çağırdan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çağırdan'ın cenazesi, getirildiği Değirmenli mezrasında gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Öte yandan, Çağırdan'ın kalp krizi geçirdiği halay, bir yakını tarafından cep telefonuna kaydedildi. Görüntülerde, bir grup ile birlikte neşeli bir şekilde halay çeken Çağırdan'ın, bir süre sonra yanındaki iki genç ile birlikte ortaya çıktığı ve bu sırada yere yığıldığı görüldü.